Die NFL trauert um Mike Ditka. Der frühere Head Coach der Chicago Bears ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Mit Chicago schrieb er Football-Geschichte.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Der frühere NFL-Star und legendäre Head Coach der Chicago Bears, Mike Ditka, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Die Familie des ehemaligen NFL-Stars bestätigte seinen Tod am Freitag. «Die Welt kannte ihn als Hall-of-Fame-Spieler, legendären Coach und Anführer des Super-Bowl-XX-Meisterteams der Chicago Bears, für uns war er das Herz unserer Familie», heisst es in einer Mitteilung.

Der als «Iron Mike» bekannte US-Amerikaner prägte die NFL sowohl als Spieler als auch als Trainer. Während seiner aktiven Karriere lief er für die Chicago Bears, die Philadelphia Eagles und die Dallas Cowboys auf. Mit Dallas gewann er im Januar 1972 den Super Bowl. Nach der Saison 1972 beendete Ditka seine Spielerkarriere.

Mit den Bears zum Super-Bowl-Triumph

Anschliessend wechselte Ditka an die Seitenlinie und wurde 1973 Assistenztrainer bei den Dallas Cowboys. 1982 übernahm er den Posten als Head Coach der Chicago Bears, die er zehn Jahre lang betreute.

Seinen grössten Erfolg feierte er mit Chicago im Januar 1986. Im Super Bowl dominierten die Bears die New England Patriots und gewannen deutlich mit 46:10. Der Triumph machte Ditka endgültig zu einer der prägenden Figuren der NFL-Geschichte.

Seine letzte Station als Head Coach waren die New Orleans Saints, die er von 1997 bis 1999 trainierte. Ditka bleibt als einer der bekanntesten Namen der NFL in Erinnerung.