Die Buffalo Bills reisen mit einem Sieg im Gepäck aus Los Angeles zurück an die Ostküste. Das Team von Superstar Josh Allen gewinnt gegen die LA Rams in der Verlängerung.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

In der Nacht auf Dienstag steigt in der NFL das Duell der Top-Favoriten. Die LA Rams mit MVP Matthew Stafford (37) empfingen im So-Fi Stadium die Buffalo Bills rund um Star-Quarterback Josh Allen (30). Das Spiel der beiden Super-Bowl-Anwärter ging in die Overtime, mit dem besseren Ende für die Gäste aus New York (34:37).

Die Partie ist ein echtes Hin und Her. Zuerst legen die Bills mit zwei Field Goals vor und gehen mit 6:0 in Führung. Im zweiten Viertel schlagen die Rams durch Star-Receiver Davante Adams zurück, ehe die Bills kurz vor der Pause ihren ersten Touchdown zum Halbzeit-Resultat 13:7 verwerten.

Drama pur in Overtime

Nach dem Seitenwechsel geht das muntere Skoren auf beiden Seiten weiter. Die Führung wechselt immer wieder, bis die Rams fünf Sekunden vor Schluss den Ausgleich schaffen. Und so geht die Partie in die Overtime, dort nimmt das Drama seinen Lauf. Zuerst verliert der Bills-Star den Ball und gibt dem Heimteam die Chance auf den Lucky Punch.

Doch der Kick-Versuch des Rams-Kickers Harrison Mevis wird geblockt. Und so kommen doch die Gäste zum Handkuss, Bills-Kicker Tyler Bass behält die Nerven und versenkt das Lederei aus 45 Yards zwischen den Stangen zum Buffalo-Sieg.