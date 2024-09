Die Party ist vorbei – vorerst

Die ersten zwei Wochen fühlten sich für die New Orleans Saints wie im Rausch an. Das Team war als Aussenseiter in die Saison gestartet, überrollte dann aber der Reihe nach zuerst die Carolina Panthers (47:10) und dann die deutlich favorisierten Dallas Cowboys (44:19). Im dritten Spiel gerät der Offensivmotor der Saints aber erstmals ins Stocken.

Gegen die Eagles aus Philadelphia führt das Team von Quarterback Derek Carr zwar bis ins letzte Viertel knapp mit 3:0, muss dann aber mehrere «Big Plays» der Eagles zulassen und verliert am Schluss 12:15. Wars das nun mit dem Höhenflug der Saints?

Das Oldie-Comeback der Woche

Zwei Spiele, zwei Klatschen: So lautete die vernichtende Bilanz der Carolina Panthers zum Start in die Saison. Die Defensive wirkte über weite Strecken desolat. Und die Offensive um Quarterback Bryce Young (23), für den das Team so viel geopfert hatte, um ihn 2023 an erster Stelle des Drafts ziehen zu können, schien nicht konkurrenzfähig.

Andy Dalton zeigt gegen Las Vegas ein starkes Spiel als Starter für die Panthers. Foto: keystone-sda.ch 1/8

Bereits in der dritten Woche zieht Panthers-Head-Coach Dave Canales darum die Notbremse, setzt Young auf die Bank und bringt lieber Oldie Andy Dalton (36). Und der Routinier haucht den gebeutelten Panthers von der ersten Minute an neues Leben ein. Allein in der ersten Halbzeit gegen die Las Vegas Raiders wirft Dalton drei Touchdown-Pässe. Am Ende gewinnt Carolina 36:22.

Der Buhmann der Liga

Ein Spiel zum Vergessen erleben am Sonntagabend die Cleveland Browns. Gegen die zuvor noch sieglosen New York Giants reiht das Team aus dem US-Bundesstaat Ohio Fehler an Fehler und verliert das Spiel am Ende mit 15:21. Der Sündenbock ist im Stadion schon während des Spiels ausgemacht: Browns-Quarterback Deshaun Watson wird immer wieder mit Buhrufen eingedeckt – von den eigenen Fans!

Nicht nur spielt Watson unter einem Mega-Vertrag (230 Millionen Dollar garantiertes Salär über fünf Jahre) und kann die damit verbundenen Erwartungen bisher überhaupt nicht erfüllen. Auch ist gegen den 29-Jährigen eine Zivilklage wegen sexueller Belästigung erhoben worden. Dies, nachdem Watson in der Saison 2022 wegen ähnlicher Klagen bereits elf Spiele gesperrt worden war.

Mega-Wende im Kalifornien-Duell

Die Affiche San Francisco 49ers gegen Los Angeles Rams steht ganz im Zeichen von Verletzungen: So fehlen mit Deebo Samuel und Christian McCaffrey bei San Francisco und Cooper Kupp und Puka Nacua auf beiden Seiten die grössten Offensivstars. Lange scheinen die 49ers damit besser zurechtzukommen, führen bis zu Beginn des vierten Viertels mit 10 Punkten Vorsprung. Dann drehen die Rams auf und stellen innert elf Spielminuten tatsächlich von 14:24 auf 27:14. Die dicke Überraschung ist geschafft, der grosse Rivale aus dem Norden Kaliforniens bezwungen.

Damit startet Vizemeister und Super-Bowl-Favorit San Francisco mit nur einem Sieg und zwei Pleiten in die Saison, während die Rams den ersten Sieg feiern und mit derselben Bilanz dastehen.