Die New York Jets haben gegen die New England Patriots keine Probleme und gewinnen klar mit 24:3. Dabei kann Aaron Rodgers bei seinem Heim-Comeback überzeugen.

Es ist eine klare Angelegenheit im MetLife Stadium in New York. Die Jets dominieren den Division-Rivalen aus New England und gewinnen mit 24:3. Die glänzende Figur des Abends: Quarterback Aaron Rodgers.

Zum Auftakt der letzten Saison verletzte sich Rodgers im heimischen Stadion an der Achillessehne schwer und verpasste die gesamte Saison. In der Nacht auf Freitag gibt er sein Heim-Comeback und wirft direkt zwei Touchdowns. Zudem läuft Star-Runningback Breece Hall für weitere sechs Punkte in die Endzone.

Schwacher Abend für Brissett

Nach einem starken Start in die Saison kommen die Patriots im AFC-East-Duell nicht auf Touren. Die Jets-Defense erzwingt sieben Sacks und einen Turnover. Ausser einem Fieldgoal lassen die Jets keine Punkte zu. Quarterback Jacoby Brissett gelingt in der ersten Hälfte lediglich 40 Yards und nur vier First Downs. Weniger First Downs schaffte der sechsfache Super-Bowl-Champion zuletzt vor 24 Jahren.

Jets-Quarterback Rodgers zeigt bei seinem Heim-Comeback eine starke Leistung. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Nach dem überraschenden Startsieg gegen die Bengals stehen die Patriots nun nach drei Spielen mit zwei Niederlagen und einem Sieg da. Die Jets stehen bei zwei Siegen und einer Niederlage.