In einer nicht vorgesehenen Pressekonferenz äussert sich Mike Vrabel zu seinem Fremdgeh-Skandal. Der NFL-Trainer habe «positive Gespräche» geführt. Jetzt lässt er den dritten Draft-Tag sausen und nimmt sich eine Auszeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Patriots-Trainer Mike Vrabel und Reporterin Dianna Russini in Luxushotel gesichtet

Beide verheiratet, aber nicht miteinander – Fotos sorgen für Spekulationen

Russini kündigt Job, Vrabel bleibt Trainer der New England Patriots War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der Cheftrainer der New England Patriots Mike Vrabel (50) wurde in einem Luxushotel zusammen mit Dianna Russini (43) gesichtet. Sie gilt als eine der Star-Reporterinnen im US-Sport. Die «New York Post» hat am 8. April Bilder von den beiden auf X veröffentlicht, worauf zu sehen ist, wie sich die beiden im Hotel in den Armen liegen, zusammen tanzen und nebeneinander beim Pool liegen. Während Russini ihren Job bei «The Athletic» gekündigt hat, bleibt Vrabel weiterhin im Traineramt. Doch am Donnerstag wird bekannt, dass sich New Englands Headcoach eine persönliche Auszeit nimmt.

Das Brisante an der Geschichte: Vrabel wie auch Russini sind verheiratet und haben Kinder – jedoch nicht miteinander. Zunächst bestreiten beide, dass mehr dahinter sei. Sie wären demnach in einer grösseren Gruppe unterwegs gewesen. Laut «Bild» gebe es dafür aber keine Beweise.

Pressekonferenz einberufen

Vrabel gibt etwas mehr Einblick in die Angelegenheit. An einer nicht vorgesehenen Pressekonferenz sagt der Trainer: «Ich habe einige schwierige Gespräche mit Menschen geführt, die mir wichtig sind – mit meiner Familie, der Organisation, den Trainern und den Spielern.» Dabei geht er nicht näher auf das Verhältnis zwischen ihm und Russini ein.

Der Trainer erklärt aber, dass die Gespräche positiv sowie produktiv verlaufen seien, und fügt an: «Wir sind überzeugt, dass man gute Entscheidungen treffen muss, um auf und abseits des Spielfelds erfolgreich zu sein. Das schliesst mich ein. Das beginnt bei mir.» Auf die Anmerkung, dass sich Vrabel in Bezug auf seine früheren Aussagen, wonach die Bilder «komplett unschuldige Interaktionen» darstellen, widerspricht, geht er während der Pressekonferenz nicht ein.

Nun lässt Vrabel den dritten Tag des wichtigen NFL-Drafts sausen um in Therapie zu gehen. «Ich habe meiner Familie, dieser Organisation und diesem Team versprochen, die beste Version meiner selbst zu sein», sagt der Trainer. «Um das zu erreichen, habe ich mich entschieden, Hilfe in Anspruch zu nehmen.»