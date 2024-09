In Woche 4 der NFL-Saison schreiben die Minnesota Vikings mit Überraschungsmann Sam Darnold weiter an ihrem Märchen. Ausserdem verletzt Superstar Patrick Mahomes seinen Teamkollegen und im Regen von New York wird gemurkst.

Kurz zusammengefasst Mahomes verletzt Rashee Rice bei Tackle nach Interception

Sam Darnold führt Vikings mit 3 Touchdowns zum Sieg

Friendly Fire

Die bisher bitterste Verletzung der Saison: Beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers wirft Superstar-Quarterback Patrick Mahomes eine Interception. Der dreifache Super-Bowl-Champion will seinen Fehler wiedergutmachen und setzt zum Tackle an. Doch statt Chargers-Verteidiger Kristian Fulton trifft Mahomes seinen eigenen Mitspieler Rashee Rice am Knie. Dieser bleibt verletzt liegen und muss mit dem Kart vom Feld gebracht werden. Laut US-Medien hat er sich dabei das Kreuzband gerissen.

Besonders bitter: Rice war in der laufenden Saison mit 24 gefangenen Pässen für 288 Yards und zwei Touchdowns der mit Abstand zuverlässigste Passempfänger von Mahomes. Jetzt beraubt er sich selbst dieser Waffe. Am Ende gewinnen die Chiefs in Los Angeles dennoch mit 17:10.

Die Auferstehung

Quarterback Sam Darnold erlebt derzeit so etwas wie seinen zweiten Frühling. Im NFL-Draft 2018 einst als dritter Spieler und grosser Hoffnungsträger von den New York Jets ausgewählt, enttäuschte Darnold auf ganzer Linie und musste seinen Posten 2020 wieder räumen. Über einige Stationen als Ersatzspieler landete er in diesem Frühjahr schliesslich bei den Minnesota Vikings.

Bitter: Chiefs-Star Rashee Rice wird mit dem Kart vom Feld gebracht. Foto: keystone-sda.ch 1/11

Und auch in Minnesota war er vorerst als Backup geplant, doch als sich Rookie JJ McCarthy in der Saisonvorbereitung schwer am Knie verletzte, wurde Darnold zum Nummer-1-Quarterback der Vikings. Und der 27-Jährige liefert bisher so richtig ab. Am Sonntag führt er sein Team mit drei Touchdown-Pässen gegen die Green Bay Packers zum vierten Sieg im vierten Spiel. Darnold führt die Liga mit elf geworfenen Touchdowns an und wird von vielen Experten gar als MVP-Kandidat gehandelt. Welch eine Auferstehung.

Resultate des 4. NFL-Spieltags Freitag, 27.9.2024

New York Giants – Dallas Cowboys 15:20



Sonntag, 29.09.2024

Green Bay Packers – Minnesota Vikings 29:31

Tampa Bay Buccaneers – Philadelphia Eagles 33:16

Indianapolis Colts – Pittsburgh Steelers 27:24

Chicago Bears – Los Angeles Rams 24:18

Houston Texans – Jacksonville Jaguars 24:20

New York Jets – Denver Broncos 9:10

Carolina Panthers – Cincinnati Bengals 24:34

Atlanta Falcons – New Orleans Saints 26:24

Arizona Cardinals - Washington Commanders 14:42

San Francisco 49ers – New England Patriots 30:13

Las Vegas Raiders – Cleveland Browns 20:16

Los Angeles Chargers – Kansas City Chiefs 10:17

Baltimore Ravens – Buffalo Bills 35:10



Dienstag, 01.10.2024

01:30 Uhr Miami Dolphins – Tennessee Titans

02:15 Uhr Detroit Lions – Seattle Seahawks Freitag, 27.9.2024

Da warens nur noch drei

Neben den Minnesota Vikings sind mit Titelverteidiger Kansas City und den Seattle Seahawks nur noch drei der 32 Teams ungeschlagen. Wobei Seattle aber noch ein Spiel weniger hat, erst in der Nacht auf Dienstag müssen die Seahawks zum vierten Mal ran. Ihre weisse Weste verlieren am Sonntag die Pittsburgh Steelers (erste Saisonniederlage gegen Indianapolis) und die Buffalo Bills (gegen Baltimore).

Ohne einen Sieg steht nur noch ein einziges Team da: die Jacksonville Jaguars. Das Team aus Florida verliert am Sonntag knapp gegen Houston und befindet sich bereits nach vier Spielen tief im Schlamassel. Cheftrainer Doug Pederson muss nach dem enttäuschenden Saisonstart bereits um seinen Job bangen.

Der Murks der Woche

Eigentlich sind die Rollen im Spiel zwischen den Denver Broncos und den New York Jets klar verteilt. Die Broncos befinden sich in einem Übergangsjahr und bauen ihr Team rund um den jungen Quarterback Bo Nix erst wieder neu auf. Auf der anderen Seite sind die Jets «all-in», wollen unter der Führung von Aaron Rodgers endlich mal wieder in die Playoffs. Doch das Spiel am Sonntag ist auf beiden Seiten keine Augenweide. Insgesamt 15 Mal müssen Angriffe verfrüht mit einem Punt abgegeben werden. Nur ein Team schafft im heftigen Regen von New York überhaupt einen Touchdown. Für den Tiefpunkt aus Jets-Sicht sorgt am Schluss Kicker Greg Zuerlein. Er verschiesst den entscheidenden Field-Goal-Versuch 51 Sekunden vor dem Ende. So gewinnen die Broncos diesen Football-Murks mit 10:9.