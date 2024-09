Football-Legende Brett Favre hat bei einer Anhörung vor dem US-Kongress offenbart, dass bei ihm Parkinson diagnostiziert wurde. Der ehemalige NFL-Quarterback sagt als Zeuge in einem Fall von mutmasslicher Veruntreuung von Sozialhilfegeldern in Mississippi aus.

NFL-Legende Brett Favre (54) enthüllt seine schwere Erkrankung. Bei ihm wurde Parkinson diagnostiziert. Das offenbart der ehemalige Star-Quarterback bei einer Anhörung vor dem US-Kongress in Washington.

Favre ist als Zeuge in einem Fall von mutmasslicher Veruntreuung von Sozialhilfegeldern in seiner Heimat Mississippi geladen. Dabei sollen mindestens 77 Millionen Dollar zweckentfremdet worden sein, die eigentlich für besonders arme Familien gedacht waren.

Auch Kramer schwer erkrankt Kurz nach Favre macht mit Tommy Kramer (69) der nächste ehemalige NFL-Star eine schwere Erkrankung öffentlich. «Nach der Ankündigung von Brett Favre möchte ich alle wissen lassen, dass bei mir vor etwas mehr als einem Jahr Demenz diagnostiziert wurde», schreibt Kramer auf Instagram. Die Ärzte hätten gesagt, er habe noch zwischen zwei und zehn Jahren zu leben. Bei einer kürzlichen Kontrolluntersuchung wurde festgestellt, dass die Krankheit nicht weiter fortgeschritten ist. Kramer betont, dass er kein Mitleid möchte. «Ich habe ein grossartiges Leben gelebt und würde nichts ändern», schreibt er in seinem Statement. «Niemand wollte mehr gewinnen als ich, und ich habe nie aufgegeben. Genau so werde ich auch diesen Kampf angehen.» Kramer spielte während 13 seiner 14 Saisons in der NFL bei den Minnesota Vikings. Weil er besonders in den Schlussminuten jeweils stark spielte, bekam er den Spitznamen «Two Minute Tommy».

Ein Teil davon soll an eine Biotech-Firma gegangen sein, in die Favre investiert hatte. Der Ex-Footballer hoffte, das Unternehmen entwickle ein «bahnbrechendes Mittel gegen Gehirnerschütterungen». Doch daraus wurde nichts. «Auch wenn es für mich zu spät ist – bei mir wurde kürzlich Parkinson diagnostiziert – liegt mir diese Sache sehr am Herzen», sagt Favre vor dem Kongress. Gegen ihn selbst wird in dem Veruntreuungsskandal nicht ermittelt. Er beteuert bei der Anhörung seine Unschuld.

Auch Ali hatte Parkinson

Ob die Erkrankung mit seiner NFL-Karriere zusammenhängt, ist unklar. 2022 hatte Favre erklärt, er habe in 20 Jahren wohl «Tausende» Gehirnerschütterungen erlitten. Jetzt die bittere Diagnose.

Auch eine andere Sportlegende wurde einst damit konfrontiert. Boxer Muhammad Ali (1942–2016), der während seiner Karriere unzählige Schläge gegen den Kopf kassierte, erkrankte ebenfalls an Parkinson. Dabei handelt es sich um eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, bei der Nervenzellen mit der Zeit absterben. Typische Symptome sind Zittern, verlangsamte Bewegungen oder Gleichgewichtsstörungen.

Favre, der dreimal in Folge als wertvollster Spieler MVP (1995 bis 1997) ausgezeichnet wurde, gehört zu den ganz Grossen der NFL-Geschichte. Er gewann 1997 mit den Green Bay Packers den Super Bowl. Daneben spielte er auch für die Atlanta Falcons, die New York Jets und die Minnesota Vikings.

