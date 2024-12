NFL-Star Tyreek Hill zeugt fünf Kinder in einem Jahr

NFL-Star Tyreek Hill zeugt fünf Kinder in einem Jahr

1/6 Hat gut lachen: Tyreek Hill wurde zum fünften Mal dieses Jahr Vater. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick NFL-Star Tyreek Hill zum fünften Mal in diesem Jahr Vater geworden

Hill hat offiziell acht Kinder, Gerüchten zufolge sogar bis zu 13

Der Wide Receiver verdient 18 Millionen Dollar jährlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Tyreek Hill (30) im Babyglück – schon wieder! Der NFL-Superstar von den Miami Dolphins ist eben zum fünften Mal in diesem Jahr Vater geworden.

Seine Ehefrau Keeta Vaccaro Hill hat am 25. November Töchterchen Capri zur Welt gebracht. Ihr Mann filmte die Geburt und postete den Clip auf Instagram. Darin ist zu sehen, wie er sie anfeuert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Acht oder 13 Kinder?

Für Tyreek Hill wohl mittlerweile fast schon Gewohnheit. So ist er offiziell der Vater von acht Kindern, Gerüchten zufolge sollen es sogar bis zu 13 sein. Allein im Jahr 2024 zeugte er deren fünf.

So kam im März Tyreek D'Shaun Hill Jr. zur Welt. Seine Mutter ist Camille Valmon, die nach der Geburt auf Social Media mehrere Bilder des Babys und Tyreek postete. Die weiteren drei Frauen, die dieses Jahr ein Baby von Hill zur Welt brachten, wollen geheim bleiben.

Vor Gericht verloren

Im Mai bekam er zudem vor Gericht eine weitere Vaterschaft aufgebrummt. Kimberly Kaylee Baker reichte eine Vaterschaftsklage ein, weil Hill nur 2500 statt 10'000 US-Dollar pro Monat zahlen wollte. «Der Vater des Kindes versäumt es, für sein Kind da zu sein und zahlt kaum Unterhalt!», sagte die Klägerin vor Gericht damals. Und gewann den Prozess.

Die meisten Kinder hat Tyreek Hill mit seiner ehemaligen Verlobten Crystal Espina. Das Paar zeugte gemeinsam drei Kinder. 2019 trennte sich Espina von Hill, weil dieser dem damals dreijährigen Sohn den Arm gebrochen hatte. Bis heute zahlt ihr Hill jeden Monat 13'500 US-Dollar Unterhalt.

Vertragsverlängerung im Sommer

Der Football-Star wird es verkraften können, verdient er doch rund 18,2 Millionen Dollar im Jahr. Im Sommer unterzeichnete er bei den Dolphins einen neuen Vertrag über drei Jahre im Wert von 90 Millionen Dollar. «Es ist mir egal, wie viele Kinder ich habe», sagte er kürzlich in einem Youtube-Video.

Hill gehört seit Jahren zu den explosivsten und besten Wide Receiver der NFL, vergangene Saison verzeichnete kein Passempfänger mehr Yards. Doch diese Saison kommt er bisher noch nicht so richtig auf Touren, in 12 Spielen erzielte er erst vier Touchdowns. 2024 gabs für Hill also mehr Kinder als Touchdowns.