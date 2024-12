1/10 Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence (r.) lässt sich auf den Boden fallen, wird dann aber noch von Aziz Al-Shaair (l.) angegangen. Foto: keystone-sda.ch

Hässlicher Hit schockt die Liga

Es ist eine Szene, wie sie die NFL auf gar keinen Fall sehen will: Trevor Lawrence, der 25-jährige Quarterback der Jacksonville Jaguars, entschliesst sich im Duell mit den Houston Texans bei einem Spielzug dazu, den Ball nicht zu werfen. Stattdessen rennt er selber mit dem Ball im Arm los. Wie üblich bei so einem Spielzug lässt sich Lawrence auf den Boden fallen, als einer der Verteidiger auf ihn zugerannt kommt. Der Quarterback gibt den Lauf damit freiwillig auf und darf nicht mehr angegangen werden.

Doch Azeez Al-Shair (27) missachtet diese Regel komplett. Stattdessen platziert der über 100 Kilo schwere Defensivspieler ein übles Tackling gegen den fast schon am Boden liegenden Lawrence. Der Quarterback schlägt heftig mit dem Kopf am Boden auf, bleibt danach lange benommen liegen.

Auf dem Feld kommts sofort zu einer grossen Rudelbildung, wobei sich Al-Shair noch mit mehreren Gegenspielern anlegt. Kurz darauf wird der Linebacker dann von den Schiedsrichtern frühzeitig unter die Dusche geschickt.

Die erste Diagnose deutet bei Trevor Lawrence auf eine Gehirnerschütterung hin. Im Spiel gegen die Texans kommt er nicht mehr zum Einsatz.

Die Resultate des 13. NFL-Spieltags Donnerstag, 28. November

Detroit Lions – Chicago Bears 23:20

Dallas Cowboys – New York Giants 27:20

Green Bay Packers – Miami Dolphins 30:17 Freitag, 29. November

Kansas City Chiefs – Las Vegas Raiders 19:17 Sonntag, 1. Dezember

Jacksonville Jaguars – Houston Texans 20:23

Atlanta Falcons – Los Angeles Chargers 13:17

New York Jets – Seattle Seahawks 21:26

Cincinnati Bengals – Pittsburgh Steelers 38:44

New England Patriots – Indianapolis Colts 24:25

Minnesota Vikings – Arizona Cardinals 23:22

Washington Commanders – Tennessee Titans 42:19

Los Angeles Rams – New Orleans Saints 21:14

Carolina Panthers – Tampa Bay Buccaneers 23:26

Baltimore Ravens – Philadelphia Eagles 19:24

Buffalo Bills – Kansas City Chiefs XX:XX Dienstag, 3. Dezember

02.15 Uhr Denver Broncos – Cleveland Browns Donnerstag, 28. November

Kicker-Star wird zum Flop

Justin Tucker ist einer der besten Kicker der NFL-Geschichte. Seit 2012 spielt er bei Baltimore und wurde seither siebenmal ins Team des Jahres (Pro Bowl) gewählt. Doch dieses Jahr ist eben dieser Tucker nicht mehr der Alte.

Seit Wochen versagen seine Nerven bei wichtigen Kicks, und am Sonntag kommts zum bisherigen Tiefpunkt. Beim Topspiel gegen Philadelphia verschiesst er gleich zwei Field Goals und einen Extrapunkt und bringt seine Ravens so um sieben Punkte.

Am Ende fehlen den Ravens ausgerechnet diese sieben Punkte, sie verlieren das Spiel 19:24. Und die lebende Kicker-Legende Justin Tucker muss plötzlich um seinen Job bangen.

Die Chiefs machen alle wahnsinnig

Die Kansas City Chiefs treiben die Liga in diesem Jahr in den Wahnsinn. Zum einen, weil Patrick Mahomes und Co. praktisch alle ihre Spiele gewinnen (bisher elf Siege und nur eine Niederlage). Zum anderen aber auch, weil der amtierende Super-Bowl-Champion immer wieder neue Wege findet, um selbst die knappsten Partien für sich zu entscheiden.

Das jüngste und vielleicht absurdeste Beispiel für diesen Lauf ereignet sich am vergangenen Freitag. Gegen die bisher ziemlich desolaten Las Vegas Raiders tun sich die Chiefs bis zum Schluss enorm schwer. Und am Ende sieht es sogar so aus, als würde der Aussenseiter tatsächlich als Sieger vom Feld gehen. Denn beim letzten Drive des Spiels marschieren die Raiders regelrecht übers Feld. Eigentlich fehlt nur noch ein Field Goal, um das Spiel zu drehen und den erst dritten Sieg der Saison einzufahren. Die Chiefs? Können eigentlich nur noch zusehen und auf einen Fehlschuss hoffen. Doch dann passiert es: Nach einem Missverständnis wirft Rookie-Center Jackson Powers-Johnson den Ball viel zu früh zu seinem Quarterback, der überhaupt nicht bereit ist für den Spielzug. Das Ei kullert auf dem Rasen herum und wird schliesslich von den Chiefs aufgenommen. Und so kommt der Favorit doch noch um die zweite Saison-Pleite. Und der Rest der Liga fragt sich, was noch passieren muss, damit die Chiefs mal wieder verlieren.

Erste Teams verpassen Playoffs

Während für viele Teams die heisse Phase der Saison noch ansteht, ist sie für andere bereits vorbei. Nach dem 13. Spieltag haben die New York Giants, Las Vegas Raiders und New England Patriots bereits keine Chancen mehr auf die Playoffs.

Die letzten fünf Wochen der Saison haben für diese Teams keine Bedeutung mehr, und die Fans können sich schon jetzt auf den NFL-Draft im April 2025 freuen: Dann dürfen die Teams die neuen Youngsters aus dem College auswählen, das schlechteste Team der Vorsaison ist jeweils zuerst an der Reihe.