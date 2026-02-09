DE
Super Bowl: Das Wichtigste der Halbzeitshow von Bad Bunny
Hochzeit, Lady Gaga und mehr
Das hast du bei der Halbzeitshow verpasst
Bad Bunny darf während der Halbzeitpause im Super Bowl performen. Die Show beinhaltet Lady Gaga als Überraschungsgast, ein bisschen Politik und sogar eine Hochzeit.
Publiziert: 03:35 Uhr
Alles zum Super Bowl 2026
0:31
Irre Aktion beim Super Bowl
Paar heiratet während der Halbzeitshow!
1:38
Hochzeit, Lady Gaga und mehr
Das hast du bei der Halbzeitshow verpasst
1:15
Interview mit der NFL
Roger Federers Auftritt beim Super Bowl
1:48
Kelce ist nicht der einzige
Diese NFL-Stars sind mit Promis liiert
1:09
Sie ist 23 Jahre jünger
Tom Brady flirtet mit Ex von ehemaligem Teamkollegen
0:17
Krimi in der NFL
Hier blamiert sich Kicker Tyler Loop
0:52
67 Yards sind kein Problem
Cam Little egalisiert beinahe seinen Field-Goal-Rekord
