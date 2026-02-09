DE
Hochzeit, Lady Gaga und mehr
Das hast du bei der Halbzeitshow verpasst

Bad Bunny darf während der Halbzeitpause im Super Bowl performen. Die Show beinhaltet Lady Gaga als Überraschungsgast, ein bisschen Politik und sogar eine Hochzeit.
Publiziert: 03:35 Uhr
