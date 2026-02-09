DE
Super Bowl: Paar heiratet während der Halbzeitshow
Irre Aktion beim Super Bowl
Paar heiratet während der Halbzeitshow!
Irre Szene während der Halbzeitshow von Bad Bunny beim Super Bowl. Ein Paar gibt sich tatsächlich das Ja-Wort. Inklusive erstem Tanz und Anschneiden des Kuchens.
Publiziert: 03:59 Uhr
