DE
FR
Abonnieren

Irre Aktion beim Super Bowl
Paar heiratet während der Halbzeitshow!

Irre Szene während der Halbzeitshow von Bad Bunny beim Super Bowl. Ein Paar gibt sich tatsächlich das Ja-Wort. Inklusive erstem Tanz und Anschneiden des Kuchens.
Publiziert: 03:59 Uhr
Kommentieren
Alles zum Super Bowl 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen