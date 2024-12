In der 14. Woche der NFL-Saison profitiert ein Sportwetter von einer hauchdünnen Entscheidung. Ausserdem kosten in New York Tickets nur noch zehn Dollar und in Los Angeles kommts zum Offensiv-Spektakel.

1/7 Weil Xavier Legette den Ball in dieser Szene noch den Boden berühren lässt, geht eine Mega-Sportwette in extremis doch noch auf. Foto: Getty Images

Wettglück der Woche

Die Rollen im Duell zwischen die Philadelphia Eagles und den Carolina Panthers sind am Sonntagabend klar verteilt. Während die Panthers eine verkorkste Saison durchlaufen und kaum noch Chancen auf die Playoffs haben, marschieren die Eagles von Sieg zu Sieg und führen ihre Division deutlich an. Klare Sache also zugunsten der Gastgeber?

Das jedenfalls dachte sich auch ein anonymer Wetter im US-Bundesstaat Kentucky. Dieser setzte vor der Partie nicht weniger als 3,1 Millionen US-Dollar auf einen Eagles-Sieg. Ein Rekord-Einsatz in diesem Jahr für eine Sportwette. Doch was wie eine sichere Nummer aussah, entwickelt sich am Sonntag zu einem Thriller. Denn der Underdog wehrt sich mit allen Mitteln, geht sogar mit einer Führung ins letzte Viertel. Dann die dramatischen Schlusssekunden: Panthers-Quarterback Bryce Young wirft einen perfekten Pass auf Fänger Xavier Legette, der mit dem Ball in den Endzone fliegt. Es wäre der Touchdown, der Carolina den Sieg bringen und eine Person aus Kentucky um 3,1 Millionen Dollar ärmer machen würde.

In der Wiederholung wird aber deutlich, dass Legette den Pass nicht unter Kontrolle bringen kann und der Ball minimal den Boden berührt. So geht die Mega-Wette im letzten Moment doch noch auf. Der Gewinn fällt – verglichen zum riesigen Einsatz – gering aus. Laut US-Medien bringt der Eagles-Sieg (Endstand 22:16) dem Wetter rund 442'850 Dollar ein.

Die Resultate des 14. NFL-Spieltags Freitag, 6. Dezember

Detroit Lions – Green Bay Packers 34:31 Sonntag, 8. Dezember

Miami Dolphins – New YOrk Jets 32:26

Minnesota Vikings – Atlanta Falcons 42:21

New York Giants – New Orleans Saints 11:14

Tennessee Titans – Jacksonville Jaguars 6:10

Tampa Bay Buccaneers – Las Vegas Raiders 28:13

Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns 27:14

Philadelphia Eagles – Carolina Panthers 22:16

Arizona Cardinals – Seattle Seahawks 18:30

Los Angeles Rams – Buffalo Bills 44:42

San Francisco 49ers – Chicago Bears 38:13

Kansas City Chiefs – Los Angeles Chargers 19:17 Dienstag, 10. Dezember

02:15 Uhr Dallas Cowboys – Cincinnati Bengals Freitag, 6. Dezember

Schnäppchen in New York

Wer am Sonntag ein NFL-Spiel im Stadion schauen wollte, der konnte dies in New York zum Spottpreis tun. Die billigsten Tickets für das Heimspiel der New York Giants gegen die New Orleans Saints kosteten tatsächlich nicht mehr als zehn Dollar. Grund dafür ist die miserable Saison der Giants, mit nur zwei Siegen aus 12 Spielen gehören sie zu den schlechtesten Teams der Liga. Und mit den Saints (vier Siege) kam zudem auch kein attraktiver Gegner in den Big Apple.

Vor dem Spiel schickten zudem Fans der Giants ein ganz spezielles und deutliches Zeichen an Team-Eigentümer John Mara. Über dem Stadion flog ein Flugzeug mit einem Banner mit der Aufschrift «Mr. Mara – bitte bringen Sie diesen Müll in Ordnung». Danach gibts aber die nächste Enttäuschung: Die Giants verlieren gegen die Saints 11:14. Immerhin zahlten die Fans dafür nur einen Spottpreis.

Punkte-Feuerwerk in LA

Was für ein Spektakel! Die Los Angeles Rams bezwingen die Buffalo Bills 44:42 in einem Offensiv-Showdown der Superlative. Die 86 erzielten Punkte bedeuten die meisten in einem Spiel dieser Saison. Ausserdem ist es das erste Spiel seit 1965 mit fünf Pass-Touchdowns, fünf Rush-Touchdowns und keinem Ballverlust.

Das wilde Hin und Her geht am Ende mit zwei Punkten Unterschied ans Heimteam aus Kalifornien. Ein wichtiger Sieg: Die Rams befinden sich mitten im Kampf um die Playoffs. Auf der anderen Seite sind die Bills bereits qualifiziert und kämpfen noch um das begehrte Freilos in der ersten Playoff-Runde und dem damit verbundenen Heimrecht bis zum Super Bowl.