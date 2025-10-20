Darum gehts
- Ex-NFL-Spieler Doug Martin unerwartet im Alter von 36 Jahren verstorben
- Tampa Bay Buccaneers trauern um ihren ehemaligen Runningback und Fan-Liebling
- Martin spielte sechs Saisons für die Buccaneers und wurde 2015 ins All-Star-Team gewählt
Traurige Nachrichten aus dem American Football: Der ehemalige NFL-Spieler Doug Martin ist am Samstag im Alter von 36 Jahren unerwartet verstorben. Dies teilt seine Familie mit, wobei die Todesursache noch unbekannt ist.
Auch seine ehemalige Franchise trauert um den Runningback: Man sei zutiefst traurig über den Tod von Martin, schreiben die Tampa Bay Buccaneers auf X. «Doug übte einen nachhaltigen Einfluss auf unsere Franchise aus», schreibt das Team aus Florida und bezeichnet seinen Ex-Spieler als «Fan-Liebling».
Teil des All-Star-Teams
Martin wurde 2012 in der ersten Runde von den Buccaneers gedraftet und spielte die nachfolgenden sechs Saisons in Tampa. Seine erfolgreichste Saison erlebte er 2015, als er ins All-Star-Team der NFL gewählt wurde. Grosse Erfolge auf Klubebene blieben ihm aber verwehrt.
Nach seiner Zeit in Florida kehrte er in seine kalifornische Heimat zurück und verbrachte noch eine Saison bei den Oakland Raiders, ehe er seine Karriere 2019 beendete. In Oakland ist er nun auch verstorben.