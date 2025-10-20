Doug Martin, Ex-Spieler der Tampa Bay Buccaneers ist im Alter von 36 Jahren verstorben. Seine ehemalige Franchise Trauert um den «Fan-Liebling».

1/2 Die Tampa Bay Buccaneers trauern: Ihr ehemaliger Runningback Doug Martin ist im Alter von 36 Jahren verstorben. Foto: AP

Darum gehts Ex-NFL-Spieler Doug Martin unerwartet im Alter von 36 Jahren verstorben

Tampa Bay Buccaneers trauern um ihren ehemaligen Runningback und Fan-Liebling

Martin spielte sechs Saisons für die Buccaneers und wurde 2015 ins All-Star-Team gewählt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Traurige Nachrichten aus dem American Football: Der ehemalige NFL-Spieler Doug Martin ist am Samstag im Alter von 36 Jahren unerwartet verstorben. Dies teilt seine Familie mit, wobei die Todesursache noch unbekannt ist.

Auch seine ehemalige Franchise trauert um den Runningback: Man sei zutiefst traurig über den Tod von Martin, schreiben die Tampa Bay Buccaneers auf X. «Doug übte einen nachhaltigen Einfluss auf unsere Franchise aus», schreibt das Team aus Florida und bezeichnet seinen Ex-Spieler als «Fan-Liebling».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Teil des All-Star-Teams

Martin wurde 2012 in der ersten Runde von den Buccaneers gedraftet und spielte die nachfolgenden sechs Saisons in Tampa. Seine erfolgreichste Saison erlebte er 2015, als er ins All-Star-Team der NFL gewählt wurde. Grosse Erfolge auf Klubebene blieben ihm aber verwehrt.

Nach seiner Zeit in Florida kehrte er in seine kalifornische Heimat zurück und verbrachte noch eine Saison bei den Oakland Raiders, ehe er seine Karriere 2019 beendete. In Oakland ist er nun auch verstorben.