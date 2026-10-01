NFL-Youngster trauert um neugeborenen Sohn

Schwerer Schicksalsschlag für NFL-Spieler Eli Raridon und seine Ehefrau Anna. Kurz nach der Geburt ist der Sohn der beiden gestorben.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Februar haben die New England Patriots den Super Bowl verloren (13:29 gegen die Seattle Seahawks), auch in der aktuellen Saison kommen sie nicht auf Touren. Zuletzt setzte es eine heftige 6:35-Klatsche gegen die Jacksonville Jaguars ab.

Für einen ihrer Spieler sind die sportlichen Resultate derzeit Nebensache. Denn Eli Raridon (22) macht gerade den schlimmsten Albtraum durch, den es für Eltern gibt: der Tod des eigenen Kindes. Rund drei Wochen nach der Geburt ist der Sohn von Raridon und seiner Frau Anna gestorben.

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In der 20. Schwangerschaftswoche wurde bei Peter James, wie die Eltern ihn nennen, ein unheilbarer Gendefekt entdeckt. Die sogenannte Anenzephalie hat eine schwere Fehlbildung von Schädel und Gehirn zur Folge, sodass Babys damit nicht lebensfähig sind.

«Dankbar, ihn tief geliebt zu haben»

«Während wir total am Boden zerstört sind, dass wir unseren Baby-Boy nicht nach Hause bringen konnten, bin ich dankbar, ihn tief geliebt zu haben, ihm Sicherheit gegeben zu haben und für die letzten neun Monate sein Zuhause gewesen zu sein, bevor er zurück in den Himmel gerufen wurde», nimmt das Ehepaar in einem emotionalen Posting auf Instagram Abschied. Die beiden sind seit ihrer Jugend ein Paar und haben letztes Jahr geheiratet.

Neben Fotos, die während der Schwangerschaft entstanden sind, enthält die Galerie auch ein Foto, das zeigt, wie die Eltern das Händchen ihres Sohnes halten. Die beiden trauern und lassen tief blicken. Und finden Trost in ihrem Glauben. «Wir werden vielleicht nie verstehen, warum diese Reise so verlaufen ist, aber eines wissen wir mit Gewissheit: Gott verspricht, für seine Kinder zu sorgen.»

Sie seien überzeugt, dass ihr kleiner Junge im Mutterleib von Gott liebevoll geformt wurde, «im Wissen, wie sehr er von unseren Familien, unseren Freunden, Eli und mir geliebt werden würde». Denn auch wenn seine Zeit bei ihnen nur kurz gewesen sei, war sein Leben kosbar und werde immer Teil ihrer Geschichte sein. Bevor der Post mit zwei Bibelzitaten abgeschlossen wird, heisst es: «Ich habe dich jede Sekunde deines Lebens geliebt und werde dich jede Sekunde meines Lebens vermissen. Was für ein wundervolles Wiedersehen uns bevorsteht.»