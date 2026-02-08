Der Quarterback Sam Darnold war einst ein grosses Talent und wurde dann zum Buhmann der Liga. Jetzt hat er seine Seattle Seahawks in den Super Bowl geführt. Mit einem Triumph würde er es allen Spöttern zeigen.

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Vor gut drei Jahren war Sam Darnold (28) ganz unten angekommen. Bei den Carolina Panthers wollte der junge Quarterback einen Neuanfang wagen, doch der Karriereschritt endete im Debakel. Darnold spielte schlecht, reihte Fehler an Fehler und wurde irgendwann sogar von den eigenen Fans gnadenlos ausgebuht. Seinen Startplatz als Spielmacher musste er kurz darauf räumen. Hätte jemand da prophezeit, dass Darnold schon bald im Super Bowl stehen würde, man hätte ihm den Vogel gezeigt.

Vier Saisons vor dem Fiasko von Carolina war Darnold noch als grosses Versprechen in die Liga gekommen. Im College Football hatte der Kalifornier immer wieder sein Talent aufblitzen lassen, sodass die New York Jets in ihm 2018 ihren Quarterback der Zukunft sahen. Doch die Euphorie verflog rasch. Die Erwartungen konnte er nie erfüllen.

Statt zum Superstar aufzusteigen, wurde aus Darnold ein Reisender, den die Klubs immer wieder weiterreichten. Er musste Häme einstecken. Bestenfalls sah man in ihm einen Lückenbüsser, bis ein besserer Quarterback auf dem Markt verfügbar würde. Als eine Notlösung wurde er auch von den Seahawks-Fans angesehen, als Darnold im vergangenen Sommer in Seattle unterschrieb. Niemand ahnte, was für ein Märchen da seinen Lauf nahm.

Ein Ring als Entschädigung für die Tiefschläge?

19 Spiele und 16 Siege später steht der Quarterback mit seinem Team überraschend im Super Bowl LX, der 60. Ausgabe dieses Mega-Events, der in der Nacht auf Montag in San Francisco ausgetragen wird. Und Sam Darnold führt sein Team als Favorit in das Duell gegen die New England Patriots.

Aus Darnold ist nicht einfach über Nacht ein Liga-Dominator geworden. Er hat noch immer offenkundige Schwächen. Sein Arsenal an Möglichkeiten ist auch deutlich limitierter als beispielsweise jenes von Patriots-Quarterback Drake Maye (23). Doch Darnold weiss mittlerweile sehr genau, was er kann – und vor allem, was nicht. Er ist in Seattle bei einem Team angekommen, das sein Spiel perfekt um ihn herum aufgebaut hat. Und sollte er doch zwischendurch wieder ein schwaches Spiel einziehen, gehört die Seahawks-Defensive zu den Besten der Liga und kann ein Match ebenfalls entscheiden.

«Manchmal muss man das eigene Scheitern auch mal akzeptieren, um aus den Fehlern lernen zu können», sagte Darnold in dieser Woche während der Vorbereitungen auf den Super Bowl. Aus dem gescheiterten, oft belächelten Quarterback ist auf und neben dem Platz ein Leader geworden. Ein Ring am Finger, wie ihn die NFL-Champions üblicherweise bekommen, würde ihn für so manchen Tiefschlag entschädigen. Darnold wäre dann ganz oben angekommen.



