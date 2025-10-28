Travis Kelce schreibt Chiefs-Geschichte.

Travis Kelce und Patrick Mahomes führen die Kansas City Chiefs zu einem überzeugenden 28:7-Sieg gegen die Washington Commanders. Mit seinem 83. Regular-Season-Touchdown stellt Kelce zudem den Franchise-Rekord ein.

Kelce stellt Franchise-Rekord für Regular-Season-Touchdowns ein

Mahomes und Kelce erreichen 75 gemeinsame Touchdowns in ihrer NFL-Karriere

Chiefs-Star Travis Kelce (36) und Patrick Mahomes (30) von den Kansas City Chiefs dominieren die NFL-Partie gegen die Washington Commanders (28:7-Sieg) nahezu im Alleingang. Kelce fing sechs Bälle für 99 Yards und erzielte bereits seinen dritten Touchdown der Saison. Mahomes glänzt mit drei Touchdowns.

Kelce schreibt Geschichte

Für Kelce ist es eine historische Partie: Der Star-Tight-End fängt einen 10-Yard-Pass von Mahomes in der Endzone und stellt damit den Franchise-Rekord der Chiefs für Regular-Season-Touchdowns ein. Mit seinem 83. Karriere-Touchdown zieht Kelce mit Vereinslegende Priest Holmes gleich.

Zählt man Playoffs und Regular Season zusammen, erreicht der Verlobte von US-Sängerin Taylor Swift damit die historische Marke von 100 Karriere-Touchdowns. Für das Duo Mahomes und Kelce war es zudem der 75. gemeinsame Touchdown in ihrer NFL-Karriere.

Chiefs spielen die Commanders an die Wand

Vor allem in der zweiten Spielhälfte zeigen die Chiefs eine echte Machtdemonstration. Sie dominieren offensiv wie defensiv und lassen den Gästen aus Washington keine Chance mehr. Gnadenlos gewinnen sie das Spiel schliesslich mit 28:7.

Bei den Chiefs sind die Segel mit 5:3 nun optimal auf Playoffs-Kurs gerichtet.