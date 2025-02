1/7 Tausende von American Football Fans strömen in die Strassen von New Orleans. Foto: keystone-sda.ch

Die Saison im American Football erreicht ihren Höhepunkt – und Zuschauer auf der ganzen Welt werden live dabei sein. Der Super Bowl wird auch in diesem Jahr wieder neue Superlativen produzieren und über die USA hinaus für Schlagzeilen sorgen. Damit auch du fit für das grösste Einzel-Sportereignis der Welt bist und die wichtigsten Fakten und Hintergründe kennst, gibts hier den grossen NFL-Endspiel-Check.

Wer spielt denn überhaupt?

Wenn du kaum etwas von der NFL-Saison mitbekommen hast und raten müsstest, wer im Super Bowl steht, fährst du mit den Kansas City Chiefs immer gut. Tatsächlich hat das Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes (29) zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren das Endspiel erreicht. Nach den Triumphen in den Jahren 2023 und 2024 könnten die Chiefs in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) als erstes Team überhaupt drei Super-Bowl-Siege in Serie einfahren.

Der Final könnte aber auch zur grossen Revanche werden. Denn der Gegner der Chiefs sind die Philadelphia Eagles. Diese Paarung gabs auch schon 2023. Damals gewannen die Chiefs 38:35.

Wo findet der Super Bowl statt?

Gespielt wird im US-Bundesstaat Louisiana, genauer gesagt im Caesars Superdome. Die Arena mit über 76'000 Plätzen ist eigentlich das Zuhause der New Orleans Saints. Das Team konnte den Super Bowl erst einmal gewinnen (2010), doch die Stadt hat viel mehr Erfahrung mit dem Grossanlass. Insgesamt zum zehnten Mal ist New Orleans nun schon der Austragungsort.

Wen sehen die Buchmacher vorne?

Du musst dich vor Spielbeginn in der Runde auf einen Sieger festlegen? Dann kannst du genauso gut auch einfach eine Münze werfen. Mit 15 Siegen und nur zwei Pleiten sind die Chiefs regelrecht durch die Regular Season marschiert. Die Eagles haben nur eine Niederlage mehr kassiert, gelten dafür als das insgesamt besser besetzte Team.

Die Ausgeglichenheit schlägt sich auch bei den Wettquoten nieder. Die Buchmacher erwarten ein sehr enges Match – mit ganz leichten Vorteilen für Kansas City. Es ist wohl der Bonus des Dominators vergangener Jahre.

Mit welchen Namen kannst du prahlen?

Du wirst an einer Super-Bowl-Party niemanden mehr damit beeindrucken, wenn du erwähnst, dass Travis Kelce (35), der Tight End der Chiefs, mit Pop-Superstar Taylor Swift (35) zusammen ist. Stattdessen könntest du den Fokus aber auf Patrick Mahomes rücken. Der Chiefs-Quarterback hat statistisch gesehen nicht die beste Saison hinter sich. Führt er sein Team aber auch in diesem Final zum Titel – es wäre für Mahomes der vierte Super-Bowl-Sieg –, sähen ihn nicht wenige schon fast auf einer Stufe mit Tom Brady (47), der als grösster Quarterback aller Zeiten gilt.

Wenn bei den Eagles diese Saison jemand für Schlagzeilen sorgt, ist es in der Regel Saquon Barkley (27). Die Szene, in der Barkley mehrere Gegenspieler ins Leere laufen liess und dann noch einem Tackling mit einem Sprung rückwärts auswich, ging um die Welt. In der Eagles-Offensive wird auch im Super Bowl viel vom Running Back abhängen. Wäre doch gut, wenn du am Ende behaupten kannst, du hättest die Barkley-Show im Endspiel kommen sehen.

Was gibts zur Halftime Show zu sagen?

Ein wichtiger Teil des Super Bowls ist auch die Halftime Show. Über sie wird mindestens genauso viel diskutiert, wie über das sportliche Geschehen. In diesem Jahr ist der US-Rapper Kendrick Lamar (37) zuständig für die Unterhaltung in der Pause des Spiels. Mit Titeln kennt sich Lamar aus: Erst am vergangenen Wochenende räumte er bei den Grammys mit seinem Song «Not like us» fünf Auszeichnungen ab. Einen Gastauftritt an der Seite des Rappers wird zudem die Sängerin SZA (35) bekommen. Übrigens: Eine Gage gibts für die Stars in der Halftime Show wie üblich keine. Der Auftritt vor einem weltweiten Publikum gilt als Lohn genug.

Ist der Super Bowl immer noch so eine Geldmaschine?

Die Antwort ist simpel: Ja. Geschätzt wird, dass sich die direkten Einnahmen der Liga aus dem Endspiel auf fast eine Milliarde Dollar belaufen. Da fliessen dann auch absurde Zahlen hinein: Für Tickets werden beispielsweise mittlerweile zwischen 10'000 und 40'000 Dollar hingeblättert. Dazu kommen dann noch indirekte Einnahmen durch Fanartikel-Verkauf oder Rechtevergaben. Alles in allem soll der Wert des Super Bowls für die NFL irgendwo zwischen zwei und drei Milliarden Dollar liegen.

Falls es noch mehr Zahlen sein dürfen: Auch in diesem Jahr haben die Preise für die Werbespots während des Finals neue Rekordhöhen erreicht. Für einen Slot von 30 Sekunden mussten die Unternehmen bis zu acht Millionen US-Dollar bezahlen.

Wie viel wird an einem Super Bowl konsumiert?

In den USA ist der Super Bowl quasi mit einem Feiertag gleichzusetzen. Nach Thanksgiving ist es der Anlass, der die Menschen am meisten zum Konsumieren animiert. So werden nicht weniger als 3,5 Tonnen Avocados verarbeitet – Stichwort Guacamole. Dazu sollen Schätzungen zufolge etwa 13 Tonnen Chips verdrückt und rund 1,2 Milliarden Liter Bier getrunken werden. Kein Wunder also, drehen sich die meisten Werbespots beim Super Bowl nach wie vor ums Essen und Trinken.

Gut zu wissen: Was macht Trump während des Super Bowls?

Wie das Weisse Haus in dieser Woche verkündet hat, wird US-Präsident Donald Trump (78) beim diesjährigen Super Bowl anwesend sein. Das ist ein Novum. Bisher blieben die Präsidenten dem Grossanlass jeweils fern. Mitunter auch, weil die Sicherheitsvorkehrungen schon so enorm sind. Sein Lieblingsteam wird Trump im Stadion aber nicht zu sehen bekommen. Die New England Patriots, für die Trumps Herz angeblich schlagen soll, haben die Playoffs in diesem Jahr deutlich verpasst.

imago/UPI Photo American Football und die Schweiz – mach mit! American Football wird in der Schweiz populärer. Die Einschaltquoten für NFL-Spiele steigen hierzulande stetig an. Gleichzeitig ist American Football in der Schweiz immer noch eine Nische. In Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) bitten Blick und das Schweizer American-Football-Portal Endzone.ch um deine Mithilfe. Im Rahmen einer Bachelorarbeit wird die Entwicklung der Sportart hierzulande analysiert. Mach mit und hilf mit, indem du diese Umfrage ausfüllst. Es ist unerheblich, ob du die Sportart aktiv verfolgst. Damit leistest du einen wertvollen Beitrag – vielen herzlichen Dank. imago/UPI Photo American Football wird in der Schweiz populärer. Die Einschaltquoten für NFL-Spiele steigen hierzulande stetig an. Gleichzeitig ist American Football in der Schweiz immer noch eine Nische. In Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) bitten Blick und das Schweizer American-Football-Portal Endzone.ch um deine Mithilfe. Im Rahmen einer Bachelorarbeit wird die Entwicklung der Sportart hierzulande analysiert. Mach mit und hilf mit, indem du diese Umfrage ausfüllst. Es ist unerheblich, ob du die Sportart aktiv verfolgst. Damit leistest du einen wertvollen Beitrag – vielen herzlichen Dank. Jetzt mitmachen