In Woche 8 der NFL-Saison kommts in Washington zu einem wahnsinnigen Ende. Ausserdem kehrt ein Quarterback zurück und Taylor Swift beweist hellseherische Fähigkeiten.

Jayden Daniels jubelt nach dem Sieg in letzter Sekunde gegen Chicago.

Hail Mary lässt Washington ausflippen

Das Duell zwischen dem ersten (Caleb Williams, Chicago) und dem zweiten Pick (Jayden Daniels, Washington) des diesjährigen NFL-Drafts bietet ein irres Ende. 23 Sekunden vor Schluss erzielen die Chigaco Bears einen Touchdown und sehen bereits wie die sicheren Sieger aus. Doch Daniels und die Offensive der Washington Commanders arbeiten sich innert 20 Sekunden an die Mittellinie vor und setzen dort zum grossen Verzweiflungsversuch an: dem sogenannten «Hail Mary» – ein langer Ball in die gegnerische Endzone.

Daniels wirft das Ei also 52 Yards in die Endzone, wo ein Verteidiger von Chicago zwar mit den Fingerspitzen dran ist, so jedoch unglücklich zum goldrichtig stehenden Noah Brown verlängert – Touchdown! Das Northwest Stadium in der Hauptstadt explodiert, Washington gewinnt in letzter Sekunde. Und die Spieler der Bears können es nicht fassen.

Zwillingsduell

Ein ganz spezieller Tag für die Familie Brown. Beim Spiel der Philadelphia Eagles und den Cincinnati Bengals trafen die eineiigen Zwillinge Chase und Sidney Brown (beide 24) in einem NFL-Spiel aufeinander. Während Chase als Running Back bei den Bengals spielt, ist Sidney als Safety bei Philadelphia tätig. Am College spielten die Kanadier noch gemeinsam für Illinois.

Das Spiel ist mit einem 37:17-Sieg dann eine klare Sache zugunsten der Eagles. Nach der Partie dann der grosse Moment: Die beiden Zwillingsbrüder tauschen ihre Trikots, posieren für Fotos und umarmen sich herzlich.

Tua ist zurück

Der Schreck war gross, als sich Miami-Quarterback Tua Tagovailoa am zweiten Spieltag gegen Buffalo bereits die dritte Hirnerschütterung seiner noch jungen NFL-Karriere zuzog und das Feld benommen verlassen musste. Viele US-Experten rieten Tagovailoa bereits zum Karriereende.

Doch der Hawaiianer traf sich mit Hirnspezialisten aus dem ganzen Land und entschied sich, zurückzukehren. Am Sonntagabend steht er gegen Arizona zum ersten Mal wieder auf dem Feld und haucht der zuletzt schwachen Dolphins-Offense neues Leben ein. Aber die erzielten 27 Punkte sind dennoch zu wenig: Arizona gewinnt dank eines Field Goals in letzter Sekunde mit 29:27.

Hellseherin Taylor Swift

Hat Taylor Swift alles kommen sehen? Erst am letzten Samstag machte der 34-jährige Pop-Star während des Konzertes in New Orleans mitten im Song «Midnight Rain» mit beiden Armen das Touchdown-Symbol. Und was passiert am Abend darauf? Im Spiel gegen die Las Vegas Raiders erzielt Swift-Freund Travis Kelce (35) prompt seinen ersten Touchdown überhaupt in dieser Saison (und nach einer Durststrecke von insgesamt 13 Spielen).

Egal ob Vision von Swift oder einfach nur Zufall: Für die Chiefs ists der Auftakt zur Wende nach zwischenzeitlichem Rückstand. Am Ende gewinnt der amtierende Super-Bowl-Champion mit 27:20 und bleibt damit als einziges Team weiterhin ungeschlagen.