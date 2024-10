Statt auf dem Sofa sitzt Brandon McManus jetzt im Lambeau Field bei den Fans und lässt sich feiern. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Kurz zusammengefasst Brandon McManus wird vom Arbeitslosen zum Helden

Kansas City Chiefs sind nun das einzige ungeschlagene Team

Watson erleidet schwere Verletzung, Saison-Aus wahrscheinlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Vom Arbeitslosen zum Helden

Noch zu Beginn der vergangenen Woche war Brandon McManus (33) arbeitslos. Dann aber kam der erlösende Anruf aus Green Bay, wo die Packers mitten in der Saison verzweifelt einen brauchbaren Kicker suchten. Und auf dieser Position ist McManus ein ausgewiesener Fachmann. Der Härtetest folgt sogleich: Nach einer Mini-Vorbereitungszeit und einem Duell auf Messers Schneide mit den Houston Texans kommt der grosse Moment von McManus drei Sekunden vor Schluss. Erzielt er aus 45 Yards Entfernung (rund 41 Meter) das Field Goal, geht sein Team als Sieger vom Feld. Und der Routinier versenkt sicher. Quasi vom Sofa aus wird er direkt zum Helden im Lambeau Field, der Heimat seines frischen Arbeitgebers.

Ein Beigeschmack bleibt allerdings. Dass Brandon McManus überhaupt ohne Job war, lag daran, dass zwei Flugbegleiterinnen eine Klage gegen den Kicker und dessen früheren Coach wegen sexueller Belästigung eingereicht hatten. Gemäss McManus ist die Klage «beigelegt». Unklar ist aber, ob es zu einem Vergleich gekommen ist oder ob die Klage abgewiesen wurde.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nur noch ein Team makellos

Sie sind die amtierenden Champions. Und die Kansas City Chiefs überragen derzeit auch in dieser Saison wieder alle anderen Teams. Als einzige Mannschaft in der gesamten NFL sind die Chiefs noch immer ungeschlagen in dieser Spielzeit. Dank des Sieges auswärts gegen die San Francisco 49ers (28:18) – es war das erste Wiedersehen der beiden Teams seit dem dramatischen Super-Bowl-Aufeinandertreffen im letzten Februar – sind Patrick Mahomes, Travis Kelce und Co. nun bei 6 Siegen und 0 Pleiten angelangt. Logische Konsequenz: Die Chiefs führen ihre Conference souverän an und sind trotz Verletzungssorgen wieder heissester Anwärter auf den Titel.

Resultate des 5. NFL-Spieltags Freitag, 18. Oktober

New Orleans Saints – Denver Broncos 10:33 Sonntag, 20. Oktober

Jacksonville Jaguars – New England Patriots 32:16

Atlanta Falcons – Seattle Seahawks 14:34

Buffalo Bills – Tennessee Titans 34:10

Cleveland Browns – Cincinnati Bengals 14:21

Green Bay Packers – Houston Texans 24:22

Indianapolis Colts – Miami Dolphins 16:10

Minnesota Vikings – Detroit Lions 29:31

New York Giants – Philadelphia Eagles 3:28

Los Angeles Rams – Las Vegas Raiders 20:15

Washington Commanders – Carolina Panthers 40:7

San Francisco 49ers – Kansas City Chiefs 18:28

Pittsburgh Steelers – New York Jets 37:15 Dienstag, 22. Oktober

02:15 Uhr Tampa Bay Buccaneers – Baltimore Ravens

03:00 Uhr Arizona Cardinals – Los Angeles Chargers Freitag, 18. Oktober

New Orleans Saints – Denver Broncos 10:33 Sonntag, 20. Oktober

Jacksonville Jaguars – New England Patriots 32:16

Atlanta Falcons – Seattle Seahawks 14:34

Buffalo Bills – Tennessee Titans 34:10

Cleveland Browns – Cincinnati Bengals 14:21

Green Bay Packers – Houston Texans 24:22

Indianapolis Colts – Miami Dolphins 16:10

Minnesota Vikings – Detroit Lions 29:31

New York Giants – Philadelphia Eagles 3:28

Los Angeles Rams – Las Vegas Raiders 20:15

Washington Commanders – Carolina Panthers 40:7

San Francisco 49ers – Kansas City Chiefs 18:28

Pittsburgh Steelers – New York Jets 37:15 Dienstag, 22. Oktober

02:15 Uhr Tampa Bay Buccaneers – Baltimore Ravens

03:00 Uhr Arizona Cardinals – Los Angeles Chargers

Die Minnesota Vikings, das andere Team, das ungeschlagen in die siebte NFL-Woche ging, kann die makellose Bilanz nicht aufrechterhalten. In einem packenden Duell um die Spitze der NFC-North-Division verlieren die Vikings gegen die Detroit Lions mit 29:31. Die entscheidenden drei Punkte zur Wende fahren die Lions 15 Sekunden vor Schluss mit einem Field Goal ein.

Saison-Aus für Buhmann Watson?

Quarterback Deshaun Watson (29) erlebt bisher eine Katastrophen-Saison – und sie könnte nun in einer üblen Verletzung gipfeln. Nach teils katastrophalen Auftritten, Buhrufen der eigenen Fans und zuletzt vier Pleiten in Serie ist Watson am Sonntag gegen die Cincinnati Bengals massiv unter Druck. Aber zum Befreiungsschlag kann er gar nicht erst richtig ansetzen. Denn schon im zweiten Viertel verletzt sich der Spielmacher der Cleveland Browns schwer. Beim Versuch, mit dem Ball loszulaufen, knickt Watson ohne gegnerische Einwirkung zusammen. Verdacht auf Riss der Achillessehne.

Es wäre das Saison-Out für Watson und der nächste Tiefschlag für die Browns. Sie verlieren am Ende nicht nur das Spiel gegen die Bengals mit 14:21. Nun dürfte ihr tief gefallener Star-Quarterback mit Mega-Vertrag (über 200 Millionen garantiertes Salär über fünf Jahre) auch noch lange ausfallen.

Deshaun Watson zieht sich am Sonntag beim Spiel gegen die Bengals eine schwere Verletzung zu. Foto: keystone-sda.ch

Wenn die Mama Entwarnung gibt

Schockmoment für die Washington Commanders. Beim Sieg gegen Carolina (40:7) verletzt sich Quarterback-Hoffnung Jayden Daniels (23) an der Rippe und muss raus. Blick nannte ihn vor zwei Wochen noch den Heilsbringer der Hauptstadt. Doch während die Fans bereits mit dem Schlimmsten rechnen, kommt die Entwarnung von einer ganz speziellen Quelle. Mit Regina Jackson meldet sich die Mutter des Quarterbacks höchstpersönlich zu Wort. «Es geht ihm gut», schreibt sie auf X. Und tatsächlich kehrt Daniels danach an die Seitenlinie zurück. Dabei trägt er zwar Strassenkleider, lächelt jedoch und winkt den Fans zu. Eine ganze Stadt atmet auf. Auch dank Mama Daniels.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos