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Hier schlendern die Barça-Stars durch die Basler Katakomben
Adeyemi umarmt FCB-Ajeti
Barça-Stars schlendern durch die Basler Katakomben
Der grosse Barcelona schlägt den FC Basel mit 5:2. Bevor Dani Olmo und Co. in den Teambus verschwinden, schlendern die Stars durch die Basler Katakomben.
Publiziert: 20:47 Uhr
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
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