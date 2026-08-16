DE
FR
Abonnieren

Adeyemi umarmt FCB-Ajeti
Barça-Stars schlendern durch die Basler Katakomben

Der grosse Barcelona schlägt den FC Basel mit 5:2. Bevor Dani Olmo und Co. in den Teambus verschwinden, schlendern die Stars durch die Basler Katakomben.
Publiziert: 20:47 Uhr
Kommentieren
Alles zur Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen