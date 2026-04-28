DE
FR
Abonnieren

Abstand halten ist angesagt
Alligator sorgt für Aufregung an Golf-Turnier

Unterbrechung am Zurich Classic in New Orleans: Ein Alligator schaut vorbei und stolziert herum, als würde der Golfplatz ihm gehören.
Publiziert: 17:47 Uhr
Kommentieren
Alles zum Golf
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen