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Golf: Alligator sorgt für Unterbrechung am Zurich Classic
Abstand halten ist angesagt
Alligator sorgt für Aufregung an Golf-Turnier
Unterbrechung am Zurich Classic in New Orleans: Ein Alligator schaut vorbei und stolziert herum, als würde der Golfplatz ihm gehören.
Publiziert: 17:47 Uhr
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
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