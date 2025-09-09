Die Fans bekommen auch in der neuen Saison eine volle Ladung Eishockey geliefert. Ein Überblick, wo du was sehen kannst.

So siehst du die Spiele der National League – und wo es Highlights gibt

So siehst du die Spiele der National League – und wo es Highlights gibt

1/5 Auf Mysports sind alle Spiele der National League zu sehen. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Mysports überträgt alle National League Spiele, Free-TV-Partner zeigen ausgewählte Partien

Highlights aller Spiele auf Blick

Vier bisherige Experten sind bei Mysports nicht mehr dabei, dafür kommen stets Gäste Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Wo kann ich im TV alle Spiele der National League sehen?

Diesen Service bietet der Bezahlsender Mysports, der vom ersten Puckeinwurf am Dienstag bis zur Meisterschaftsentscheidung im Playoff-Final Ende April sämtliche Spiele überträgt.

Kann ich auch NL-Spiele im Free-TV sehen?

Ja. In der Deutschschweiz heissen die Free-TV-Partner TV 24 und 3+, die während der Quali wie bereits letzte Saison regelmässig am Donnerstag und neu auch oft am Freitag, vereinzelt an anderen Wochentagen sowie in den Playoffs am Start sind und bei den jeweiligen Partien das Programm von Mysports zum Spiel der Runde übernehmen. In der Romandie sind diverse Partien mit Beteiligung von Westschweizer Klubs auf Léman Bleu, La Télé und Tele Biellingue zu sehen. Im Tessin heisst der Free-TV-Partner Tele Ticino, der alle Tessiner Derbys und vereinzelte Matches von Ambri und Lugano zeigt. Allein schon in der Quali sind insgesamt 62 Spiele im Free-TV zu sehen. Den besten Überblick, was wann und wo ausgestrahlt wird, gewinnt man im Game Center auf sihf.ch.

Wo kann ich die Highlights sehen?

Die Highlights aller Spiele sind wie bis anhin auf Blick zu sehen. Im TV wird bei ausgiebigen Runden jeweils ab 22.15 Uhr die Highlight-Show von Hockeysender Mysports auch auf TV 24 übertragen.

Was ist bei Mysports neu?

Neu wird Mysports einmal pro Woche seine Studiosendung direkt aus einem der 14 Stadien abhalten. Bei den Sendungen aus dem Mysports-Studio in Erlenbach ZH wird neben der Moderatorin oder dem Moderator stets ein Mysports-Experte und ein Gast vor Ort sein. Dies kann ein aktueller oder ehemaliger Spieler sein, oder auch jemand aus einem anderen Bereich, der einen Bezug zum Eishockey hat. Neu überträgt Mysports diese Saison auch bis zu 300 NHL-Spiele, womit die Kadenz nochmals deutlich erhöht wurde.

Wer sind die Mysports-Experten?

Es sind die bewährten Gesichter Sven Helfenstein, Ueli Schwarz, Thomas Walser, Alex Chatelain, Christian Wohlwend und Reto Suri. Als Schiri-Experten, die bei Bedarf dazu geschaltet werden, amtet neu neben Nadir Mandioni und Tobias Wehrli auch Matthias Kehrli. Nicht mehr im Experten-Team von Mysports sind Timo Helbling, Marco Bührer, Thomas Rüfenacht und Monika Waidacher. Dies hat primär mit ihrer beruflichen Situation zu tun.



