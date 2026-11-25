Das grösste Sprint-Talent des Landes heisst Xenia Buri. Erst 18-jährig, wird sie bereits mit Schweizer Spitzenathletinnen verglichen. Und die Bernerin weiss genau, wohin sie möchte: auf die ganz grosse Bühne.

Darum gehts Xenia Buri gilt als grösstes Schweizer Sprint-Talent

2026 als «Youngster des Jahres» ausgezeichnet

Nächstes Jahr könnten erste Turniere auf Elite-Stufe folgen

Marco Pescio Reporter Sport

Privat drückt sie noch am Berner Sportgymnasium Neufeld die Bank, doch auf der Bahn kommt Xenia Buri (18) den gestandenen Leichtathletinnen immer näher. Schon letztes Jahr knackte sie Junioren-Rekorde ihres grossen Vorbilds Mujinga Kambundji (34) und ihrer Schwester Ditaji (24). Heuer stellte sie zwei U20-Bestmarken auf und feierte einen Medaillengewinn an der WM in Eugene (USA).

Trotz Höhenflug vor kniffliger Situation

Belohnt wurde sie dafür mit dem Swiss-Athletic-Award «Youngster des Jahres». Doch das soll nur der Anfang sein. 2027 könnte es an der EM und WM auch auf Elite-Stufe so richtig abgehen. Sicher ist das allerdings noch lange nicht, denn auch wenn Buri bereits in diesem Jahr eine monumentale Marke knackte, steht sie vor einer enormen Herausforderung. Teil davon ist ausgerechnet das Kambundji-Geschwisterpaar.