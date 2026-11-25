Darum gehts
- Xenia Buri gilt als grösstes Schweizer Sprint-Talent
- 2026 als «Youngster des Jahres» ausgezeichnet
- Nächstes Jahr könnten erste Turniere auf Elite-Stufe folgen
Privat drückt sie noch am Berner Sportgymnasium Neufeld die Bank, doch auf der Bahn kommt Xenia Buri (18) den gestandenen Leichtathletinnen immer näher. Schon letztes Jahr knackte sie Junioren-Rekorde ihres grossen Vorbilds Mujinga Kambundji (34) und ihrer Schwester Ditaji (24). Heuer stellte sie zwei U20-Bestmarken auf und feierte einen Medaillengewinn an der WM in Eugene (USA).
Trotz Höhenflug vor kniffliger Situation
Belohnt wurde sie dafür mit dem Swiss-Athletic-Award «Youngster des Jahres». Doch das soll nur der Anfang sein. 2027 könnte es an der EM und WM auch auf Elite-Stufe so richtig abgehen. Sicher ist das allerdings noch lange nicht, denn auch wenn Buri bereits in diesem Jahr eine monumentale Marke knackte, steht sie vor einer enormen Herausforderung. Teil davon ist ausgerechnet das Kambundji-Geschwisterpaar.
Wo sie nächstes Jahr im Einsatz stehen könnte, welche tierischen Begleiter ihr im Elternhaus in Bätterkinden BE Ruhe geben und von welchen Turnieren Xenia Buri träumt, liest du nur im exklusiven B+-Artikel – jetzt gratis!
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