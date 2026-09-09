Nach fast 60 Jahren SonntagsBlick startet Ringier mit dem «Blick fürs Wochenende» Anfang 2027 ein neues Kapitel. Das neue Angebot wurde am Mittwochabend an einem Event erstmals vorgestellt.

Ab dem 9. Januar 2027 erscheint der «Blick fürs Wochenende» jeden Samstag. Er verbindet die Stärken des bisherigen SonntagsBlicks mit der Samstagsberichterstattung der Blick-Familie. Er umfasst 96 Seiten im vertrauten Tabloid-Format (wie bisher der SonntagsBlick).

Seit 1969 begleitet der SonntagsBlick die Schweiz. Er hat grosse Momente dokumentiert, Debatten angestossen, Persönlichkeiten porträtiert und mit seinen Titelseiten das gesellschaftliche Gespräch mitgeprägt. Diese publizistische Haltung bildet das Fundament des «Blick fürs Wochenende» – und wird nun für ein verändertes Mediennutzungsverhalten weiterentwickelt.

Neue Kolumnisten, viel Sport und Service

Der erste Bund ordnet das Geschehen der Woche ein – mit Recherchen, Reportagen, Interviews, Analysen und Meinungen. Neu schreiben unter anderem Kolumnisten wie Stefan Zweifel, Christian Jott Jenny oder Beauty- & Lifestyle-Expertin Alexandra Lüönd im «Blick fürs Wochenende».

Der zweite Bund setzt einen Schwerpunkt auf Sport. Rund 30 Seiten machen ihn zum umfassendsten gedruckten Sportangebot der Schweiz: mit Analysen, Hintergründen, Reportagen und Kolumnen. Zu den neuen Stimmen gehören die Schweizer Fussballerin Ramona Bachmann, der ehemalige Fifa-Schiedsrichter Urs Meier und Spielerberater Sascha Fischer.

Ergänzt wird der zweite Bund durch Unterhaltung sowie Service rund um Genuss, Finanzen und Freizeit.

Ausgebautes digitales Sportcenter

Die aktuellen Resultate vom Samstag finden Leserinnen und Leser digital: Blick baut parallel zur neuen Wochenendzeitung sein Sportangebot auf Blick.ch aus. Ein erweitertes Sportcenter liefert Resultate, Livestände und Bewegtbild laufend aufs Mobiltelefon und schafft damit eine direkte Verbindung zwischen Print und Digital.

Ladina Heimgartner, CEO Ringier Medien Schweiz: «Wir glauben an das Wochenende als einen der wertvollsten Medienmomente überhaupt. Unter der Woche dominiert das Tempo. Am Wochenende wollen Menschen verstehen, was die Woche geprägt hat, und gleichzeitig Inspiration für ihre freien Tage finden. Genau für diesen Moment schaffen wir ein stärkeres Angebot: mehr Journalismus, mehr Sport, mehr Service und mehr Zeit zum Entdecken.»

Reza Rafi, Chefredaktor SonntagsBlick und des künftigen «Blick fürs Wochenende»: «Im ‹Blick fürs Wochenende› nehmen wir das Beste des SonntagsBlicks mit: grosse Recherchen, exklusive Geschichten und klare Meinungen – mit mehr Sport, mehr Service und mehr Rubriken. Unsere Leserinnen und Leser können die Woche einordnen, bevor das Wochenende richtig beginnt.»

Neues Design, hochwertigeres Papier

Das visuelle Konzept des «Blick fürs Wochenende» hat Julie Body, AI Creative Director von Ringier Medien Schweiz, entwickelt. Der neue Auftritt führt die visuelle Identität der Blick-Familie weiter, setzt aber stärker auf grosse Bilder, klare Einstiege und eine modulare Gestaltung. Das Tabloid-Format bleibt bestehen. Gedruckt wird künftig auf hochwertigerem, weisserem Papier.

Julie Body: «Der ‹Blick fürs Wochenende› soll sich anfühlen wie das Wochenende selbst: grosszügig, überraschend und voller Energie. Wir arbeiten bildstark und modular. Es soll viel zu entdecken geben: Man kann gezielt in News und Sport eintauchen oder sich einfach durch die Ausgabe treiben lassen. Es ist unverkennbar Blick – aber mit einem frischen Gesicht.»



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