Eine perfekte Kombination aus Erholung, Genuss und stilvollem Ambiente – inmitten der traumhaften Bergwelt von Adelboden! Sympany verlost ein Wellness-Weekend mit zwei Übernachtungen im The Cambrian im Wert von 2995 Franken.

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Gewinne beim Gewinnspiel von Sympany ein exklusives Wellness-Weekend für zwei Personen im Wert von 2995 Franken und geniesse zwei unvergessliche Nächte in der Junior Suite Süd im Hotel The Cambrian in Adelboden. Freut euch über ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Frühstück und ein feines 3-Gang-Abendessen (Getränke nicht inbegriffen).

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