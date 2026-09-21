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Im The Cambrian in Adelboden
Gewinne ein exklusives Wellness-Weekend im Wert von 2995 Franken

Eine perfekte Kombination aus Erholung, Genuss und stilvollem Ambiente – inmitten der traumhaften Bergwelt von Adelboden! Sympany verlost ein Wellness-Weekend mit zwei Übernachtungen im The Cambrian im Wert von 2995 Franken.
Publiziert: 00:01 Uhr
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Aktualisiert: 17.09.2026 um 14:40 Uhr
Foto: The Cambrian / Pressebild
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Gewinne beim Gewinnspiel von Sympany ein exklusives Wellness-Weekend für zwei Personen im Wert von 2995 Franken und geniesse zwei unvergessliche Nächte in der Junior Suite Süd im Hotel The Cambrian in Adelboden. Freut euch über ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Frühstück und ein feines 3-Gang-Abendessen (Getränke nicht inbegriffen).

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Mitmachen und gewinnen

Sympany verlost ein Wellness-Weekend im The Cambrian in Adelboden. Mach mit beim Gewinnspiel von Sympany und mit etwas Glück geniesst du schon bald eine Auszeit in der traumhaften Bergwelt.

Sympany verlost ein Wellness-Weekend im The Cambrian in Adelboden. Mach mit beim Gewinnspiel von Sympany und mit etwas Glück geniesst du schon bald eine Auszeit in der traumhaften Bergwelt.

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