Gemeinsam mitfiebern, jubeln und unvergessliche Momente erleben – Zurich Schweiz macht es möglich. Zum Fussball-Gipfel dieses Sommers werden an acht Orten in der ganzen Schweiz Open-Air-Stadien aufgebaut. Der Eintritt? Fast überall kostenlos.

Grossleinwand, Stadion-Atmosphäre und Fans aus der Region, die gemeinsam mitfiebern: Zurich Schweiz bringt das Fussball-Feeling direkt in deine Nähe. Egal ob du mit Freunden, Kolleginnen, der Familie oder neuen Bekanntschaften anstösst – hier zählt ein Gefühl: zusammen die Nati anfeuern und gemeinsame Emotionen erleben. Du bist uns wichtig, deshalb ermöglichen wir dir einzigartige Fanmomente.

Alle Standorte und Eintrittspreise im Überblick:

Standort Location Eintritt Aarau Aeschenbachhalle Kostenlos Bern Summer Beach Kostenlos Lugano Piazza Manzoni bzw. Lugano Exhibition Center Kostenlos Sursee Strandbad Sursee Kostenlos Vevey Jardin du Rivage Kostenlos Winterthur Winti Arena 7 Franken (15 Franken bei Schweizer Spielen und ab Halbfinal) Zermatt Obere Matten Kostenlos Zürich Moyo bzw. Maag Halle Kostenlos

Häufige Fragen (FAQ)

Sind die Public Viewings von Zurich kostenlos? Ja, der Eintritt ist an allen Standorten kostenlos – mit Ausnahme von Winterthur (Winti Arena). Dort kostet der Eintritt 7 Franken, bei Schweizer Spielen und ab Halbfinal 15 Franken.

Wann finden die Public Viewings statt? Die Public Viewings finden vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt. Aufgrund der Zeitverschiebung können nicht alle Partien übertragen werden. Die gute Nachricht für Nati-Fans: Alle Schweizer Gruppenspiele werden um 21.00 Uhr angepfiffen – und an jedem einzelnen Standort live gezeigt. Die genauen Spielpläne und Daten findest du auf zurich.ch bzw. bei den regionalen Public Viewings auf der Website.

Muss man sich anmelden? Grundsätzlich nicht – die Events stehen allen offen. Für Winterthur wird jedoch Eintritt verlangt. In Aarau besteht die Möglichkeit, Plätze im Voraus zu reservieren (empfohlen bei Schweiz-Spielen). Alle Details dazu auf zurich.ch

Public Viewing in deiner Nähe finden Zurich Schweiz ist offizielle Versicherungspartnerin und stolze Sponsorin der Schweizer Fussball-Nationalteams. Mit den Public Viewings bringt Zurich Menschen zusammen und ermöglicht gemeinsame emotionale Fussballmomente. Zurich Schweiz ist offizielle Versicherungspartnerin und stolze Sponsorin der Schweizer Fussball-Nationalteams. Mit den Public Viewings bringt Zurich Menschen zusammen und ermöglicht gemeinsame emotionale Fussballmomente. Public Viewing finden

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