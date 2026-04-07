Am 10. Mai findet der 13. Wings for Life World Run statt. Profis und Anfänger laufen weltweit zur gleichen Zeit. 100% der Startgelder fliessen in die Forschung zur Heilung von Querschnittslähmung. Teilnahme per App von überall in der Schweiz oder bei 10 App Run Events.

Der Wings for Life World Run ist die grösste Laufveranstaltung der Welt und findet am 10. Mai 2026 bereits zum 13. Mal statt. Der Flagship Run in Zug ist bereits ausverkauft. Wer keinen der begehrten Startplätze ergattern konnte, hat via App die Möglichkeit ganz einfach von überall in der Schweiz und der Welt teilzunehmen. Zudem finden schweizweit und in Liechtenstein zehn organisierte App Run Events statt. Eine Veranstaltung, wo Gleichgesinnte gemeinsam laufen und rollen können – alle mit dem gleichen Zeil: eine Heilung für Querschnittslähmung. Um dabei zu sein, meldet man sich zuerst für den App Run an und sucht sich dann einen App Run Event aus.

Im 2025 waren weltweit insgesamt 310’724 Personen aus 191 Nationen in 170 Ländern registriert, was einen neuen Rekord darstellte. Schweizweit wurden über 11'000 Teilnehmende gezählt, darunter diverse Schweizer Sportgrössen wie Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Simon Ehammer, Heinz Frei und Daniela Ryf. Dabei konnten 8.6 Millionen Euro für die Forschung von Rückenmarksverletzungen gesammelt werden.

0:00 Wings for Life World Run: Gemeinsam laufen für einen guten Zweck: per App und App Run Event

Einzigartiges Laufformat

Bei diesem einzigartigen Format ist so ziemlich alles anders, als man es von anderen Läufen kennt. Denn im Vordergrund steht nicht die persönliche Bestzeit, sondern der gute Zweck: Für all jene zu laufen oder rollen, die es selber nicht können. Sämtliche Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen starten auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit (13.00 Uhr MEZ und somit auch in der Schweiz) und werden von einer beweglichen Ziellinie, dem Catcher Car, gejagt. Dieser nimmt 30 Minuten nach dem Start die Verfolgung auf und überholt die Teilnehmenden nach und nach. Wird man eingeholt, ist der Lauf vorbei. Wer weltweit als Letzte oder Letzter vom Catcher Car überholt wird, darf sich globale Siegerin oder globaler Sieger nennen.

Die Stiftung

Wings for Life ist eine im 2004 von Heinz Kinigadner in Salzburg gegründete, gemeinnützige und staatlich anerkannte Stiftung für Rückenmarksforschung. Das grosse Ziel der Stiftung: eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Dazu fördert Wings for Life mit Hilfe von Start- und Spendengelder weltweit aussichtsreiche Forschungsprojekte und klinische Studien zur Heilung des verletzten Rückenmarks, davon auch zehn Projekte in der Schweiz.

0:00 Wings for Life World Run 2026: per App für einen guten Zweck laufen

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