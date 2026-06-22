Roaming wird meist monatlich abgerechnet – obwohl viele Menschen unregelmässig reisen. Das führt dazu, dass Daten verfallen und später fehlen. Neue Modelle setzen deshalb auf ein Jahresvolumen statt fixe Monatslimits.

Warum Roaming oft genau dann nicht reicht, wenn man es braucht

Warum Roaming oft genau dann nicht reicht, wenn man es braucht

Ferien im Sommer, ein spontan gebuchter Städtetrip oder eine Geschäftsreise: Viele Menschen sind mehrmals im Jahr unterwegs – aber selten regelmässig. Genau das wird beim Roaming schnell zum Problem, denn viele Angebote funktionieren weiterhin mit monatlichen Datenlimits.

Wird das Roaming-Volumen nicht genutzt, verfällt es – auch wenn es wenige Wochen später gebraucht würde. Gleichzeitig steigt der Datenbedarf im Ausland deutlich: Navigation, Streaming, Buchungen oder digitale Tickets verbrauchen in kurzer Zeit mehrere Gigabyte.

Die Folge: Über Monate bleibt Datenvolumen ungenutzt – und fehlt später genau dann, wenn es gebraucht wird. Häufig müssen zusätzliche Datenpakete gekauft werden.

Neue Ansätze setzen deshalb nicht mehr auf Monatsbudgets, sondern auf ein Jahresvolumen. So lässt sich das verfügbare Datenvolumen dann nutzen, wenn es tatsächlich gebraucht wird – und nicht dann, wenn es vom Abo vorgegeben ist. Der Verbrauch kann über das Jahr verteilt und besser gesteuert werden.

Ein Beispiel dafür ist die Abo-Linie «Relax» von Lebara. Hier steht ein jährliches Roaming-Volumen zur Verfügung, das flexibel eingesetzt werden kann. Wer mehrere Monate nicht reist, verliert keine Daten und kann sie später nutzen.

Laut Anbieter kann das Volumen je nach Abo in 42 Ländern in Europa sowie in den USA, Kanada und der Türkei sowie in weiteren 68 Ländern weltweit eingesetzt werden. Total umfasst das Angebot insgesamt 110 Destinationen.

Gerade für Menschen mit internationalem Alltag wird Roaming damit einfacher planbar. Statt vor jeder Reise das passende Paket zu wählen, steht ein klarer Rahmen für das gesamte Jahr zur Verfügung.

Zum Start sind die Abos mit Einführungspreisen ab 12.95 Franken pro Monat erhältlich.

Lebara «Relax» Schweiz: unlimitiert

Europa, USA, Kanada, Türkei: je nach Abo jährliches Volumen oder unlimitiert

zusätzlich bis zu 50 GB jährlich weltweit

nutzbar in 110 Destinationen

Einführungspreise ab 12.95 Franken pro Monat Schweiz: unlimitiert

Europa, USA, Kanada, Türkei: je nach Abo jährliches Volumen oder unlimitiert

zusätzlich bis zu 50 GB jährlich weltweit

nutzbar in 110 Destinationen

Einführungspreise ab 12.95 Franken pro Monat

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