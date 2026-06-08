riser fördert junge Schweizer Musiktalente und begleitet sie auf ihrem Weg. Mit Maryne und SOLEROY präsentiert die Plattform zwei neue Acoustic Artists mit ganz unterschiedlichen musikalischen Geschichten.

Maryne – Authentizität durch Sprache

Maryne stammt aus der Romandie und ist die Schwester von Bastian Baker. Ihre Musik ist persönlich, direkt und echt. Sie erzählt von Liebe, Beziehungen und intensiven Emotionen – «mein Leben in Melodien», wie sie es beschreibt. Der entscheidende Wendepunkt kam, als sie begann, auf Französisch zu singen. In ihrer Muttersprache fand sie zu einer neuen Ehrlichkeit, die ihre Songs greifbarer und authentischer machte.

Diese Nähe zeigt Wirkung: Als sie am Cully Jazz Festival auftrat, sang das Publikum ihre französischen Texte mit – ein Moment, der sie sehr berührt hat. Auch auf grossen Bühnen wie dem Montreux Jazz Festival wird diese Authentizität spürbar, die ihren Weg prägt.

Mit ihrem ersten, vollständig französischsprachigen Album, das im Herbst erscheint, setzt Maryne diesen konsequent fort.

SOLEROY – Reichweite, Tempo und Instinkt

Der Solothurner SOLEROY steht für einen anderen Zugang: roher, emotionaler Pop-Rock, geprägt von persönlichen Erlebnissen. Seine Songs sind autobiografisch, seine Entscheidungen oft intuitiv – getragen von einer klaren Vision und einem starken Bauchgefühl. Bereits mit seiner Debütsingle «Call It» gelang ihm ein nationaler Rekord, sie stand fünf Wochen lang auf Platz 1 der Schweizer Airplay-Charts.

Sein schneller Einstieg zeigt, wie sehr sich die Musikindustrie verändert hat. Plattformen wie TikTok sind für ihn zentral: Sie schaffen Reichweite, ermöglichen direkte Fanbindung und eröffnen Chancen, die früher kaum denkbar waren. Genau so hat auch er früh Aufmerksamkeit gewonnen und sich eine wachsende Fanbase aufgebaut.

Nach ersten Erfolgen arbeitet er aktuell an neuen Releases und bereitet seine erste eigene Tour vor – ein nächster Schritt in einer Entwicklung, die bewusst auf Dynamik setzt.

riser als Plattform für den nächsten Schritt

Maryne und SOLEROY stehen exemplarisch für das, was riser ausmacht: Künstlerinnen und Künstler in einer entscheidenden Phase zu begleiten. Dabei werden sie durch den Mentor Bastian Baker unterstützt, welcher die beiden für das Talentförderprogramm ausgewählt hat. riser ermöglicht Auftritte, Sichtbarkeit und konkrete Förderung – etwa durch repräsentative Shows auf renommierten Bühnen.

Unterstützt von Partnerinnen wie der Bank Cler und Coop entsteht so ein Umfeld, in dem sich junge Talente weiterentwickeln können. Nicht als fertige Stars, sondern genau dort, wo es spannend wird: auf dem Weg dorthin.

Die Bank Cler unterstützt junge Musiktalente Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis Klassik. Wir unterstützen und begleiten angehende Bands, Solokünstlerinnen und -künstler, Orchestermusikerinnen und -musiker national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten. Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis Klassik. Wir unterstützen und begleiten angehende Bands, Solokünstlerinnen und -künstler, Orchestermusikerinnen und -musiker national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten. Mehr dazu

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