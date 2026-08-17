Das Hotel Restaurant Chasseral entwickelt den Berg mit neuen Erlebnissen, Veranstaltungen und gezielten Investitionen weiter. Geblieben sind 360-Grad-Panorama, Natur und die besondere Atmosphäre.

«Es gibt Orte, die man zu kennen glaubt. Bis man viele Jahre später zurückkehrt.» Genau das erleben derzeit viele Besucher auf dem Chasseral. Das legendäre Panorama über die Alpen, den Jura und die Drei-Seen-Region ist geblieben – doch rundherum hat sich erstaunlich viel verändert.

Hotel Restaurant Chasseral als Motor der Entwicklung

Seit der Übernahme investiert das Team gezielt in neue Angebote und entwickelt den Berg gemeinsam mit regionalen Partnern als Natur-, Sport- und Genussdestination weiter. Zwischenzeitlich finden jährlich weit über 15 Events aus verschiedensten Bereichen statt und das Angebot wird laufend erweitert (siehe Box). Gleichzeitig entstehen laufend neue Kooperationen mit touristischen Partnern aus der Region, damit Gäste den Chasseral immer wieder aus einer neuen Perspektive erleben können.

Doch der Chasseral begeistert nicht nur an den Veranstaltungstagen. Ob als Ziel einer Wanderung, einer Velotour, einer Motorrad-/Oldtimerausfahrt oder eines gemütlichen Familienausflugs – der Berg bietet zu jeder Jahreszeit unvergessliche Naturerlebnisse. Das Hotel Restaurant Chasseral bildet dabei den idealen Ausgangs- und Treffpunkt für Tagesgäste, Gruppen und Übernachtungsgäste gleichermassen. Sportlern schenkt der Betrieb als neues offizielles Swiss Trail Running Hotel und als Partner von Gravel Trans Jura ebenfalls besondere Beachtung.

Moderne Veloständer, kostenlose Mietschlösser, E-Bike-Lademöglichkeiten, eine öffentlich zugängliche 360°-Live-Webcam sowie weitere Investitionen in Komfort und Sicherheit ergänzen das Angebot. Gleichzeitig bleibt erhalten, was den Chasseral seit Generationen auszeichnet: seine Weitsicht, seine Ruhe und seine einzigartige Atmosphäre.

«Wer den Chasseral noch nie besucht hat, sollte ihn mindestens einmal im Leben erleben. Und wer ihn von früher kennt, wird überrascht sein, wie viel Neues es heute zu entdecken gibt.» — Joris Zahnd, Co-Direktor Hotel Restaurant Chasseral

Nach einem aktiven Tag lädt das Hotel Restaurant Chasseral zum Verweilen ein – sei es auf der Panoramaterrasse, bei regionalen Spezialitäten oder mit einer Übernachtung direkt auf dem Berg. Der Ganzjahresbetrieb macht es möglich, den Chasseral zu jeder Jahreszeit in seiner ganz eigenen Stimmung zu erleben.

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Einige Events des Hotel Restaurant Chasseral : Grand Prix Chasseral - Cycliste/Velo , 23.08.2026

, 23.08.2026 Chasseral Trail Run , jährlich 1. Mai bis 1. Samstag im Oktober

, jährlich 1. Mai bis 1. Samstag im Oktober 4-6 Astro-Events jährlich, Next: 12.09. + 03.10.2026

jährlich, Next: 12.09. + 03.10.2026 Grosse Silvesterfeier , 31.12.2026

, 31.12.2026 Frühstücks- und Brunch-Angebot (auf Vorreservation)

(auf Vorreservation) Vollmond-Events Schneeschuhe/Skitouren/zu Fuss

Schneeschuhe/Skitouren/zu Fuss Volksmusikfest Chasseral (jeweils im Juni) Grand Prix Chasseral - Cycliste/Velo , 23.08.2026

, 23.08.2026 Chasseral Trail Run , jährlich 1. Mai bis 1. Samstag im Oktober

, jährlich 1. Mai bis 1. Samstag im Oktober 4-6 Astro-Events jährlich, Next: 12.09. + 03.10.2026

jährlich, Next: 12.09. + 03.10.2026 Grosse Silvesterfeier , 31.12.2026

, 31.12.2026 Frühstücks- und Brunch-Angebot (auf Vorreservation)

(auf Vorreservation) Vollmond-Events Schneeschuhe/Skitouren/zu Fuss

Schneeschuhe/Skitouren/zu Fuss Volksmusikfest Chasseral (jeweils im Juni) Mehr erfahren

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