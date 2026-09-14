Manchmal genügt eine Stunde Autofahrt, um in einer völlig anderen Welt anzukommen. Während über dem Mittelland dichter Nebel liegt, scheint auf dem Chasseral häufig die Sonne. Auf 1606 Metern öffnet sich der Blick über das Drei-Seen-Land, den Jura und – bei guter Sicht – bis weit über die ganze Alpenkette. Ein unvergessliches 360-Grad-Panorama, das selbst jene immer wieder überrascht, die den Chasseral längst zu kennen glauben.
Ein Berg mit Geschichte
Doch der Chasseral ist weit mehr als ein Aussichtspunkt. Er ist ein Stück Schweizer Geschichte. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts spielte der Berg eine wichtige Rolle bei der Vermessung der Schweiz. 1880 eröffnete auf der Gipfelkrete das erste Chalet-Hotel, 1925 entstand nach einem Brand das heutige Hotel im Schweizer Heimatstil. Und seit 1979 prägt der ikonische Sendeturm die Silhouette des Berges.
Tradition trifft auf neue Ideen
Heute verbindet das Hotel Restaurant Chasseral diese Geschichte mit neuen Ideen. Eine moderne Live-Webcam bringt das Panorama rund um die Uhr in die Welt, neue Velo-Infrastruktur macht den Chasseral noch attraktiver für Velofahrer und als ausgezeichnetes «SWISS TRAIL RUNNING HOTEL» ist das Haus Ausgangspunkt für sportliche Entdeckungen. Dazu kommen Wanderwege, regionale Spezialitäten und eine Terrasse, auf der man manchmal am liebsten einfach sitzen bleiben möchte.
Dabei soll der Charakter des Ortes bewusst erhalten bleiben. Es geht nicht darum, den Chasseral neu zu erfinden – sondern die traditionelle Gastfreundlichkeit mit zeitgemässen Erlebnissen zu verbinden.
Höchste Zeit für ein Wiedersehen
Wer den Chasseral zuletzt vor vielen Jahren besucht hat, wird vieles wiedererkennen – und gleichzeitig vieles neu entdecken.
- Chasseral Trail Run: jährlich 1. Mai bis 1. Samstag im Oktober
- 4-6 Astro-Events: Next: 03.10.26, 21.05.27, 26.06.27
- Grosse Silvesterfeier: 31.12.2026
- Frühstücks- und Brunch-Angebot: Auf Vorreservation
- Vollmond-Events: Schneeschuhe/Skitouren/zu Fuss
- Volksmusikfest Chasseral: jeweils im Mai/Juni
- Grand Prix Chasseral - Cycliste/Velo: 22.08.2027
- Chasseral Trail Run: jährlich 1. Mai bis 1. Samstag im Oktober
- 4-6 Astro-Events: Next: 03.10.26, 21.05.27, 26.06.27
- Grosse Silvesterfeier: 31.12.2026
- Frühstücks- und Brunch-Angebot: Auf Vorreservation
- Vollmond-Events: Schneeschuhe/Skitouren/zu Fuss
- Volksmusikfest Chasseral: jeweils im Mai/Juni
- Grand Prix Chasseral - Cycliste/Velo: 22.08.2027
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