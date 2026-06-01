Für welches Land entscheidet man sich, wenn beide Teil der eigenen Identität sind? Die Schweizer Doku-Serie «The Belonging» begleitet bekannte Fussballstars wie Manuel Akanji oder Breel Embolo und zeigt die persönlichen Geschichten hinter den grossen Karrieren.

Auf dem Platz vertreten sie unterschiedliche Nationen – doch viele von ihnen verbindet eine ähnliche Geschichte. Die neue Schweizer Doku-Serie «The Belonging» begleitet Profi-Fussballspieler Manuel Akanji, Breel Embolo, Ivan Rakitić, Albian Hajdari sowie Nachwuchsgoalie Gonçalo Fernandes da Silva und beleuchtet eine Frage, die weit über den Sport hinausgeht: Was bedeutet Zugehörigkeit?

Alle Protagonisten sind mit mehreren Kulturen und Identitäten aufgewachsen. Einige entschieden sich für die Schweiz, andere bewusst dagegen. Die Serie zeigt, wie emotional, komplex und persönlich diese Entscheidungen sein können - und welchen Einfluss Familie, Herkunft, Erwartungen und gesellschaftlicher Druck darauf haben. Denn hinter jeder Wahl für ein Nationalteam steckt oft weit mehr als nur eine sportliche Entscheidung. Es geht um Heimat, Identität, Loyalität und die Frage, wo man sich wirklich zugehörig fühlt.

«The Belonging» begleitet die Spieler nicht nur als Profisportler, sondern vor allem als Menschen mit persönlichen Geschichten, inneren Konflikten und unterschiedlichen Lebenswegen. Dabei wird schnell klar: «The Belonging» ist weit mehr als eine klassische Sportdokumentation. Die vierteilige Schweizer Original-Produktion von Sky Switzerland und blue Entertainment erzählt von Menschen, die zwischen verschiedenen Welten stehen und ihren eigenen Platz finden mussten. Themen, mit denen sich viele Menschen in der Schweiz identifizieren können - unabhängig davon, ob sie sich für Fussball interessieren oder nicht.

Mit intimen Einblicken und persönlichen Gesprächen zeigt die Serie eine Seite der Spieler, die man sonst nur selten zu sehen bekommt, nahbar, emotional und überraschend ehrlich. Gleichzeitig wirft die Serie einen Blick auf die Schweiz als multikulturelle Fussballnation und zeigt, wie vielfältig moderne Identität heute sein kann.

«The Belonging» startet am 3. Juni mit den ersten zwei Episoden auf Sky Show.

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