Neun Sportarten, zahlreiche Standorte und letzte freie Plätze: In den MS Sports Herbstcamps erleben Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren eine aktive Ferienwoche mit Sport, Spiel und neuen Freundschaften. Sichere dir einen Platz und profitiere von 10.- Rabatt.

Neun Sportarten für aktive Herbstferien

Noch keinen Plan für die Herbstferien? Bei MS Sports können Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren eine Woche lang Sport treiben, Neues ausprobieren und gemeinsam mit anderen Kids aktiv sein. Zur Auswahl stehen Biken, Tanzen, Fussball, Racket, Reiten, Polysport, Outdoor & Sport, Gaming & Sport sowie Schneesport. Die Camps finden an zahlreichen Standorten in der ganzen Schweiz statt. Von 9.30 bis 16 Uhr stehen täglich zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. Dabei werden die Kinder und Jugendlichen nach Alter und Niveau eingeteilt und von einem professionellen Leiterteam betreut. Neben den Trainings sorgen abwechslungsreiche Mittagsprogramme, ein frisches Mittagessen und ein Zvieri für Abwechslung und neue Energie.

Betreuung, die auch Eltern entlastet

Neben den Tagescamps bietet MS Sports an ausgewählten Standorten eine zusätzliche Vor- und Nachbetreuung an. Wer das Camp-Erlebnis noch intensiver erleben möchte, kann sich für ein Übernachtungscamp mit 24-Stunden-Betreuung entscheiden. Die Kinder verbringen die Campwoche dabei in kinderfreundlichen Unterkünften und erleben Sport, Gemeinschaft und Freizeit auch über den Trainingstag hinaus.

Bewegung, die verbindet

Im Zentrum der Camps steht die Freude an der Bewegung. Gleichzeitig werden Werte wie Fairplay, Teamgeist und Selbstvertrauen vermittelt. Diese Werte teilt MS Sports auch mit seinen Partnern. Dazu gehört beispielsweise Metro Boutique, Titelsponsor der Dance Camps: «Metro Boutique und die Dance Camps verbinden Werte wie Individualität, Selbstausdruck und Lebensfreude. Beide ermutigen junge Menschen, ihre Persönlichkeit zu zeigen und selbstbewusst ihren Weg zu gehen – egal ob durch Tanzen oder einen individuellen Kleidungsstil», sagt Kevin Brunner, Offline Marketing Manager von Metro Boutique. Dank der Unterstützung von Sponsoren und Partnern sowie J+S können die Camps zu familienfreundlichen Preisen angeboten werden.

Exklusiver Rabatt auf dein Herbstcamp Wer bereits ein Lieblingscamp in den Herbstferien gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingegeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.10.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Wer bereits ein Lieblingscamp in den Herbstferien gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingegeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.10.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Infos und Anmeldung

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