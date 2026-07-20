Sierre-Zinal: die Legende … auch ohne Startnummer

Die Startnummern sind innerhalb weniger Minuten vergeben. Die nächste Gelegenheit bietet sich 2027. Aber die Magie von Sierre-Zinal wird auch anders erlebt: im Herzen des Val d'Anniviers.

Unter den mythischen Läufen, ist Sierre-Zinal etwas Besonderes. Eine Schweizer Legende, die jeden Sommer die besten Läufer und Tausende von Enthusiasten anzieht.

Es genügt nicht, im August physisch bereit zu sein, um daran teilzunehmen. Schon bei der Anmeldung, muss dies der Fall sein. Ein System der Losziehung und innerhalb weniger Stunden, sind alle Startnummern weg. Für viele besteht die nächste Gelegenheit erst 2027.

Sollte man deshalb darauf verzichten, diese einmalige Erfahrung zu erleben? Auf gar keinen Fall!

Denn Sierre-Zinal reicht weit über den Lauf selbst hinaus. Das ganze Gebiet fiebert mit: das Wallis, und ganz besonders das Val d’Anniviers. Sierre-Zinal macht auf die Gegend aufmerksam; einen riesigen Spielplatz, wo sich Natur, Emotionen und Gemeinsamkeiten vermischen.

Vom Start in Sierre bis zum Ziel in Zinal, beleben sich die Wege, feuern die Zuschauer die Läufer an, füllen sich die Terrassen. Überall ist diese Energie zu spüren. Selbst ohne zu laufen, spürt man jeden Moment.

Und das Val d’Anniviers bietet viel mehr, als ein einfaches Eintauchen. Es ist ein vollwertiges Reiseziel. Ein Ort, an dem man spektakuläre Panoramen mit Blick auf 5 Gipfel geniesst, die über Viertausend Meter hoch sind, wo man auf den Spuren des Laufs wandern kann, authentische Dörfer entdecken und den Sommer in den Bergen voll geniessen kann.

Jeder macht hier seine eigenen Erfahrungen, wenn er die Läufer in der Höhe verfolgt, bei ihrem Vorbeilauf mitfiebert und anschliessend den Tag mit Blick auf die mythischen Gipfel verlängert.

Vielleicht ist das letztendlich die Stärke von Sierre-Zinal. Die Inspiration weit über die Startlinie hinaus. Die Lust zu wecken, Berge anders zu erleben, in einer warmherzigen Atmosphäre, wo das Herz wichtiger ist als die Stoppuhr.

Deshalb ist dieses Jahr eines sicher, egal ob Sie Läufer sind oder Zuschauer: die Legende wartet auf Sie.

Entdecken Sie das Val d'Anniviers und erleben Sie Sierre-Zinal auf die andere Art sierre-zinal.com

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