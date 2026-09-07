Daniel Rodriguez gehört zur Muay-Thai-Weltspitze. Am 26. September kämpft der Zürcher gegen den thailändischen Superstar Petchmorakot um den Rajadamnern-Titel bis 72,5 Kilogramm. Road to RWS gastiert dafür erstmals in Europa und feiert in Bern seine Premiere.

0:00 Muay-Thai: Daniel Rodriguez

Am 26. September schreibt die Schweizer Kampfsportszene Geschichte: Mit Road to RWS Switzerland kommt die Rajadamnern World Series erstmals nach Europa. Im Mittelpunkt steht Daniel Rodriguez. Der 28-jährige Zürcher tritt in der Sporthalle Wankdorf erstmals in der Gewichtsklasse bis 72,5 Kilogramm an und fordert dort den amtierenden Champion Petchmorakot heraus.

Das grosse Wiedersehen mit Petchmorakot

Die beiden standen sich bereits Ende Dezember 2025 im legendären Rajadamnern Stadium in Bangkok gegenüber. Damals besiegte Rodriguez Petchmorakot und verteidigte damit seinen Titel in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Nun steigt der Zürcher erstmals in Petchmorakots Gewichtsklasse bis 72,5 Kilogramm auf. Gewinnt Rodriguez auch diesen Rückkampf, wäre er Rajadamnern-Champion in zwei Gewichtsklassen.

Rodriguez hat in Thailand geschafft, wovon viele internationale Muay-Thai-Kämpfer träumen. Als erst 13. Nicht-Thailänder gewann er einen Rajadamnern-Titel, entschied die Rajadamnern World Series zweimal für sich und wurde von der Sports Authority of Thailand als bester ausländischer Muay-Thai-Kämpfer ausgezeichnet. Seine Bilanz: 50 Siege aus 51 Kämpfen.

Weltklasse-Muay-Thai in Bern

Für die Premiere reist ein offizielles Team des Rajadamnern Stadiums aus Bangkok an. Ring- und Punktrichter sorgen dafür, dass nach denselben Standards wie in Thailand gekämpft wird. Wai-Kru-Zeremonie und traditionelle Live-Musik bringen thailändische Muay-Thai-Tradition nach Bern.

Auch die Schweizer Spitze ist vertreten: Unter anderem steigen Tim Schlappbach aus Bern, Loik Rouge aus Genf und Manuel Rifa aus Biel in den Ring. Im Frauenkampf trifft die Berner WBC-Vizeweltmeisterin und Schweizermeisterin Audrey Stroubhard auf Zahra Markwalder aus dem Thurgau.

Rund 3000 Fans werden in der Sporthalle Wankdorf erwartet.

Road to RWS Switzerland wird von Switzerland Mega Muay Thai unterstützt und gemeinsam mit Amazing Thailand, der offiziellen Tourism Authority of Thailand, realisiert.

Road to RWS Switzerland Samstag, 26. September 2026

Sporthalle Wankdorf, Bern

Türöffnung: 14.00 Uhr | Eventbeginn: 17.30 Uhr Samstag, 26. September 2026

Sporthalle Wankdorf, Bern

Türöffnung: 14.00 Uhr | Eventbeginn: 17.30 Uhr Tickets Eventfrog

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