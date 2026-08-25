Vom 26. bis 28. August wird es mitten in Bern sportlich: Die besten Schweizer Beachvolleyball-Teams kämpfen auf dem Bundesplatz um die Schweizer Meistertitel. Eine einmalige Kulisse, Spitzensport und Sommerstimmung – und das bei freiem Eintritt.

Die besten Teams kämpfen um Gold

Nach den Tourstopps in Kloten, Fribourg, Basel und Luzern steigt in Bern das grosse Finale der OBI Beachtour 2026. Vor der Kulisse des Bundeshauses geht es um die wichtigsten nationalen Titel der Saison.

Bei den Frauen ist das Feld besonders stark besetzt. Tanja Hüberli und Nina Brunner gehören zu den grossen Favoritinnen. Nach ihrer Rückkehr als Duo haben die beiden schnell wieder den Anschluss an die Weltspitze geschafft. Mit dem Turniersieg in Hamburg und Rang fünf an der Europameisterschaft haben sie ihre Klasse in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt.

Für eine besondere Ausgangslage sorgt zudem eine kurzfristige Teamkonstellation: Joana Mäder und Zoé Vergé-Dépré verpassen die Schweizer Meisterschaft verletzungsbedingt. Dafür bilden Anouk Vergé-Dépré und Leona Kernen für den Saisonhöhepunkt ein neues Duo. Beide haben in dieser Saison international auf höchstem Niveau gespielt – entsprechend dürfen auch sie zu den Medaillenanwärterinnen gezählt werden.

Mit Menia Bentele und Annique Niederhauser steht ein weiteres starkes Team im Teilnehmerfeld, das im Kampf um die Medaillen ein Wörtchen mitreden will.

Auch bei den Männern ist Spannung garantiert

Bei den Männern dürfte es ebenfalls eng werden. Adrian Heidrich und Yves Haussener sowie Jonathan Jordan und Julian Friedli zählen zu den grossen Favoriten.

Heidrich und Haussener haben sich nach ihrer Teamneubildung schnell gefunden und bereits international für starke Resultate gesorgt. An der Europameisterschaft erreichten sie den fünften Rang. Nun soll in Bern der Schweizer Meistertitel folgen.

Auch Jordan und Friedli haben in dieser Saison bewiesen, dass sie gegen namhafte Gegner bestehen können. Auf dem Bundesplatz wollen sie ihre Leistungen bestätigen und um den Titel kämpfen.

Ebenfalls im Fokus stehen Luc Emanuel Flückiger und Livio Friedli. Das als Nummer drei gesetzte Duo bringt viel internationale Erfahrung mit. Besonders spannend: Livio und Julian Friedli sind Brüder – und kämpfen in Bern mit unterschiedlichen Partnern um die Medaillen.

Sand, Sport und Sommer mitten in der Hauptstadt

Doch die Schweizer Meisterschaft bietet mehr als nur hochklassige Matches. Für drei Tage wird der Bundesplatz zur Beachvolleyball-Arena. Wo sonst das Bundeshaus und die Schweizer Politik im Mittelpunkt stehen, sorgen Sand, Musik und sportliche Höchstleistungen für echtes Sommerfeeling.

Im Beach Village warten Partnerstände, Spiele, Mitmachaktionen und Giveaways. Dazu gibt es verschiedene Verpflegungsangebote – ideal, um zwischen den Spielen zu verweilen und die besondere Atmosphäre mitten in Bern zu geniessen.

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