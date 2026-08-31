Im dritten Anlauf holt sich Skicross-Olympiasieger Ryan Regez endlich den ersehnten Sieg beim Sporthilfe Super10Kampf. Ein Heidenspass wärs für ihn auch ohne Pokal gewesen. (Rück)blick hinter die Kulissen und Protokoll eines langen Tages im Hallenstadion.

Ende Oktober 2025. Es steigt der 45. Sporthilfe Super10Kampf. Der dritte für Ryan Regez. Seine Buddies im Team Orange: Melanie Hasler (Bob), Julie Hänggi-Zogg (Snowboard Alpin) und Dimitri Steinmann (Squash). Rollstuhlsport-Legende Heinz Frei ist der Coach.

10.45 Uhr. Ankunft der Gladiatorinnen und Gladiatoren. «Hey, cool bisch o hie», sagt Ryan zu Schwinger Sämi Giger. In der Garderobe setzt sich Steinmann neben Regez. «Du spielst Squash, gell?», fragt ihn Ryan. «Spannend, Kollegen aus anderen Sparten kennenzulernen.»

11.30 Uhr. Sporthilfe-Chef Steve Schennach begrüsst die 24 Cracks und sechs Teamcoaches. Beim gemeinsamen Aufwärmen lässt Regez seine Teammates wissen: «Ich bin sowas von motiviert!».

12.15 Uhr. Staffmitglieder erklären die Spiele: Flower-Power, Roller-Disco, Töfflibuebe, Zauberwürfel, TV-Mania, Gladiatoren-Finale. Dann die Generalprobe mit dem Moderationsduo Tina Weirather und Sascha Ruefer. Nichts wird dem Zufall überlassen.

17.00 Uhr. Stärkung im Athletenrestaurant. Auch Regez langt beim Kartoffelsalat zu. Danach gehts in den VIP-Bereich zu den Gästen einer Uhrenfirma: kurzes Meet-and-Greet. «Skicross ist spektakulär», erklärt Ryan und lacht, «aber schon nicht ganz wie der Sporthilfe Super10Kampf.» Sein Charme fasziniert alle.

19.00 Uhr. 12'000 Fans fiebern den Spielen entgegen. 30 Tonnen Material sind dafür in die Halle gebracht worden. 165 Personen sind im Einsatz. Ryan tigert nervös durch den Backstage-Bereich. «Ich bin nun zum dritten Mal dabei, jetzt muss der Kübel her!» Dann raus ins Rampenlicht. Die Games starten. Der übergrosse Zauberwürfel fordert Muskeln und Grips, das Gladiatorenspiel die letzten Reserven.

22.00 Uhr. Sieg! Ryan reisst als Orange-Schlussläufer auf der Zielrampe die Arme empor, schreit «Jaaa!». Den Pokal nimmt das Team später mit zur Autogrammstunde auf dem Spielfeld. Auch die wird noch zum Marathon.

23.00 Uhr. Afterparty für Stars und Gäste. Ein letztes Mal an diesem langen Tag ist Ryan gefordert. Müde? No problem! Er wird am kommenden 30. Oktober mit Begeisterung erneut dabei sein.

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