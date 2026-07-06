riser-Events im Sommer 2026 – von Zürich bis Locarno

Wenn sich der Sommer über die Schweiz legt, verändert sich das Land: Städte werden zu Bühnen, Ufer zu Treffpunkten, Berge zu Kulissen für live und unmittelbar erlebbare Musik.

Hier setzt riser an – als Plattform, die junge Artists dorthin bringt, wo Live-Momente entstehen und Talente für eine breite Öffentlichkeit sichtbar werden.

Der Sommer 2026 zeigt diese Vielfalt besonders deutlich. Festivals mit den unterschiedlichsten Musikgenres, wie sie abwechslungsreicher nicht sein könnten – und die riser-Artists sind mittendrin.

Soluna (11. Juni – 19. Juli 2026) eröffnet den Sommer mit einer besonderen Atmosphäre. Zwischen Wasser, Sonne und langen Abenden direkt am Ufer des Zürichsees entsteht ein unvergleichliches Ambiente mit musikalischen Highlights. Hier treffen riser-Artists wie :DARREN, MAKS, Daughter In Law, Dangel Twins und Zeno auf ein Publikum, das neue Klänge in sommerlicher Stimmung geniessen will.

Wenige Tage später verschiebt sich die Energie nach Luzern ans LUZERN LIVE (16. – 25. Juli 2026). Zwischen Seepromenade und urbanem Puls wird die Leuchtenstadt von mitreissender Musik erfüllt. Die jungen riser-Artists Melizza und SOLEROY bekommen die Chance, auf dem Europaplatz, mitten in der Stadt mit Blick auf den Vierwaldstättersee, vor einem breiten, begeisterungsfähigen Publikum aufzutreten.

Mit dem Übergang in den August stehen die elektronischen Acts von riser im Fokus. Das Tension Festival im Gartenbad St. Jakob in Basel (31. Juli – 2. August 2026) steht für konzentrierte Energie, Nachtkultur und Intensität. Hier verwandelt sich das Gartenbad in ein Festivalerlebnis mit Clubästhetik. Für riser-Artists bedeutet das eine Bühne, auf der tanzbarer Sound mit viel Groove im Vordergrund steht.

Gleichzeitig öffnet sich in Locarno (30. Juli – 15. August 2026) ein weiterer und landesweit bekannter Raum zur Entfaltung. Das Locarno Film Festival verbindet Kultur, Film und Musik in einer Kulisse mit nationaler Aufmerksamkeit. Zwischen Palmen, Filmvorführungen und Abendlicht entsteht eine unvergleichliche Plattform für riser-Artists, welche auf der Bühne «La Rotonda» ihr Talent zeigen können.

Vier Orte und Musikanlässe, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber allesamt kulturelle Institutionen sind. Genau darin liegt der Wert für junge Künstlerinnen und Künstler: Soluna, LUZERN LIVE, Tension und Locarno Film Festival manifestieren Öffentlichkeit und Sichtbarkeit auf unterschiedlichste Weise.

riser, unterstützt von Partnerinnen wie der Bank Cler und Coop, begleitet dabei nicht nur als Plattform, sondern im Sinne einer echten und nachhaltigen Unterstützung. Es geht um Visibilität, um grosse Bühnenmomente, um Erfahrungen, die prägen. Und um einen Sommer, in dem aus Auftritten Schritte werden – in Richtung einer eigenen künstlerischen Zukunft.

Die Bank Cler unterstützt junge Musiktalente Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter und Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis Klassik. Wir unterstützen und begleiten angehende Bands, Solokünstlerinnen und -künstler, Orchestermusikerinnen und -musiker national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten. Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter und Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis Klassik. Wir unterstützen und begleiten angehende Bands, Solokünstlerinnen und -künstler, Orchestermusikerinnen und -musiker national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten.

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