Innerhalb kurzer Zeit hat sich riser als bedeutende Plattform etabliert für Acts, die bereits erste Erfolge feiern konnten und nun den nächsten Karriereschritt anvisieren.

Die riser-Künstlerinnen und -Künstler werden auf ihrer musikalischen Laufbahn nicht nur begleitet, sondern in entscheidenden Momenten ihres künstlerischen Weges sichtbar gemacht – genau hier setzt das Format riser.moments an. Mit diversen Videos wird erlebbar gemacht, wie im Rahmen von riser neue Musik geschaffen und auf die Bühne gebracht wird. Die Videoserien zeigen nicht die fertigen Karrieren, sondern die Augenblicke dazwischen: Proben, Zweifel, Erfolgsmomente, Entscheidungen.

riser.moments erzählt von bewegenden Momenten, welche die Karriere der riser-Acts beeinflussen. Wir haben die DJs Dangel Twins und :DARREN sowie die akustische Sängerin Lea Wildhaber bei prägenden Entwicklungsphasen begleitet.

Bei den Dangel Twins wird alles mit Leidenschaft gemacht. Ob ihre Sets, ihre Partys oder ihre Festivals, wie zum Beispiel das Coda Festival auf dem Pfannenstiel im letzten Juli – in all ihre Projekte fliesst viel Herzblut. Beni und Chris Dangel sind durch Musik verbunden und haben im Laufe ihrer noch jungen Karriere schon so einiges ausprobiert. Am emotionalsten wird es für sie, wenn sie an ihren eigenen Partys ganz zum Schluss gemeinsam in der Booth stehen und einen selbst produzierten Song spielen.

:DARREN hat im Libanon eine ausverkaufte Show vor 7000 Leuten präsentiert, stand dank riser auf der Stage des Moving Mountain in Engelberg und international renommierte Grössen wie &ME spielen seine Tracks. Eine Tatsache, von der er erst sechs Monate später Wind bekommen hat und die heute zu seinen emotionalsten Momenten gehört – &ME zählt zu seinen Vorbildern. Mit riser hat :DARREN eine Förderplattform gefunden, die ihm nicht nur ein professionelles Studio zur Verfügung stellt, sondern ihn auch beim Aufbau seiner Karriere unterstützt.

Lea Wildhaber glaubt, dass man nie weiss, ob ein Song fertig ist, und dass es für eine Künstlerin wie sie ein schwieriger Entscheid ist, ihn loszulassen und in die Welt hinauszuschicken. Die Musikerin, die ihren Sound dem Indiepop zuordnet, hat mit ihrer Kunst auch ein Zuhause gefunden. Dabei ist sie ihre grösste Kritikerin. An riser schätzt sie, dass sie durch das Projekt die Gelegenheit bekommen hat, Shows in namhaften Locations zu spielen. Darüber hinaus bekam sie im Rahmen von riser die Gelegenheit, sich die Bühne mit ihrem Mentor Marius Bear zu teilen.

Die Stärke von riser.moments liegt darin, diese unterschiedlichen Wege nicht zu vergleichen, sondern auf emotionale Weise zu spiegeln. Es geht um Geschichten, die, wie man so schön sagt, das Leben schreibt, um Momentaufnahmen voller Gefühle und Inspiration.

Mit riser entsteht ein Umfeld, in dem Künstlerinnen und Künstler nicht nur gefördert, sondern verstanden werden – in Zusammenarbeit mit Partnerinnen wie der Bank Cler, die diese Räume mittragen und ermöglichen.

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Die Bank Cler unterstützt junge Musiktalente Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis Klassik. Wir unterstützen und begleiten angehende Bands, Solokünstlerinnen und -künstler, Orchestermusikerinnen und -musiker national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten. Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis Klassik. Wir unterstützen und begleiten angehende Bands, Solokünstlerinnen und -künstler, Orchestermusikerinnen und -musiker national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten. Mehr dazu

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