Schweizer Musikerinnen und Musiker gezielt fördern, ihnen Bühnen bieten und ihre künstlerische Entwicklung vorantreiben – dafür steht riser. Innerhalb kurzer Zeit hat sich die Talentförderplattform für Acts etabliert, die bereits erste Erfolge feiern konnten und nun den nächsten Karriereschritt anvisieren. Einen wichtigen Beitrag dazu leisten engagierte Partnerinnen und Partner wie die Bank Cler, die das Projekt seit Beginn begleitet.

Die riser-Künstlerinnen und -Künstler werden auf ihrer musikalischen Laufbahn von etablierten Musikerinnen und Musikern unterstützt. In den vergangenen Jahren hat diese wichtige Aufgabe Marius Bear übernommen. Nun hat er das Zepter an Bastian Baker übergeben.

Die Rolle als Mentor ist für Bastian Baker klar definiert – und alles andere als neu: «Ich mache das seit Jahren: Nachwuchstalente entdecken und pushen. Mit riser habe ich die perfekte Plattform gefunden – wir können unsere Stärken kombinieren.» Sein Anspruch ist es, die Künstlerinnen und Künstler gezielt auf die Selbstständigkeit vorzubereiten: «Für mich ist das Ziel, dass ein Artist maximal ein bis zwei Jahre bei riser bleibt und danach selbstständig unterwegs sein kann.»

Dabei setzt Baker auf eine ganzheitliche Betreuung: «Ich versuche, die jungen Talente in allen Belangen zu unterstützen. Das beginnt beim Songwriting, geht über Produzieren, Mixing und Mastering bis hin zum Marketing und zur Label-Findung. Natürlich gebe ich auch Tipps bei Konzeption und Strategie. Ich bin immer erreichbar für sie.»

Ausgewählte riser-Talente dürfen Bastian Baker an einigen Konzerten als Support-Act unterstützen und so vor einem breiten Publikum performen. Wie sich dieses Engagement konkret anfühlt, zeigte sich bereits bei ersten gemeinsamen Auftritten – unter anderem mit seiner Schwester Maryne: «Die Show war super. Man hat gemerkt, dass es funktioniert.» Baker beschreibt sie als «unheimlich talentierte Sängerin», die mit ihren französischen Songs aktuell stark an Fahrt aufnimmt und ihr Publikum zunehmend begeistert. Besonders auf der Bühne werde ihr Potenzial sichtbar: «Sie singt super, hat eine beeindruckende Bühnenpräsenz und wird von Show zu Show besser.»

Bastian Baker ist davon überzeugt, dass kommende Projekte weiter zum Erfolg des Programms beitragen. Ein Beispiel sind die gemeinsamen Konzerte mit dem riser-Artist SOLEROY: «Mit seinem Song waren wir auf Nummer 1 der Airplay-Charts in der Schweiz und das wochenlang. Und jetzt, zusammen mit der Talentförderplattform riser, wissen wir, dass wir sehr viel Schönes erreichen können. Ich freue mich auf die gemeinsamen Konzerte mit SOLEROY am 12. Mai in der Mühle Hunziken in Bern und am 24. Mai im Teatro Sociale in Bellinzona.»

So entsteht ein Umfeld, in dem Erfahrung und Nachwuchstalent zusammenfinden und gezielt weiterentwickelt werden. Mit Unterstützung der Bank Cler erhalten Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, ihre nächsten Schritte professionell zu planen und ihre Musik nachhaltig beim Publikum zu verankern.

Die Bank Cler unterstützt junge Musiktalente Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis Klassik. Wir unterstützen und begleiten angehende Bands, Solokünstlerinnen und -künstler, Orchestermusikerinnen und -musiker national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten. Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis Klassik. Wir unterstützen und begleiten angehende Bands, Solokünstlerinnen und -künstler, Orchestermusikerinnen und -musiker national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten. Mehr dazu

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