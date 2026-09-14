Talent ist die Basis – entscheidend ist aber, was man daraus macht. Genau hier setzt riser an.

Das Förderprogramm begleitet vielversprechende junge Schweizer Musikerinnen und Musiker im akustischen und elektronischen Bereich mit Mentoring, einem starken Netzwerk und gezielter Sichtbarkeit auf ihrem Weg in die professionelle Musikwelt. Wie aus Potenzial konkrete Erfolge werden können, zeigt nicht nur die Entwicklung der von riser unterstützten acoustic Artists, sondern auch jene der electronic Artists. Mit der Unterstützung von Partnern wie der Bank Cler und Coop schafft riser ein professionelles Umfeld, das jungen Talenten den Weg zum nächsten Karriereschritt ebnet.

riser-DJane Daughter In Law gehört heute zu den vielversprechendsten Namen der elektronischen Szene in der Schweiz. Die kreativen Voraussetzungen für den nächsten Schritt auf ihrem Karriereweg schafft riser: «Von riser einen professionellen Kreativraum zur Verfügung gestellt zu bekommen, den ich mit der Tram erreichen kann, hilft bei der Umsetzung von Song-Ideen enorm.»

Auch MAKS hat sich in den vergangenen Monaten etabliert. Mit eigenen Songs, veröffentlicht auf namhaften Labels, sowie seiner Tätigkeit als Label Manager bei MAJA Records ist er heute weit über die Schweizer Grenze hinaus gefragt. Dass dabei auch die persönliche Weiterentwicklung eine zentrale Rolle spielt, zeigt seine Erfahrung mit riser: «Die Mentoring-Sessions von riser waren mir dabei eine wertvolle Hilfe, sie haben mich als Musiker einen grossen Schritt weitergebracht», sagt MAKS.

Der Clubmusiker Zeno baute seine internationale Präsenz mit Releases und Bookings in Weltstädten wie London, Berlin, Madrid und Paris konsequent aus. Gleichzeitig gründete er mit Sanctuary eine eigene Eventreihe im Kaufleuten Club sowie das Start-up Awake Mate und verbindet auf diese Weise Musik mit Unternehmertum.

Wie wichtig ein professionelles Umfeld wie das von riser geschaffene für internationale Ziele sein kann, zeigt auch die Entwicklung von :DARREN. Mit seinem eigenen Label Lusty Sunday Records, erfolgreichen Veröffentlichungen und Bookings in über 20 Ländern hat er sich als gefragter Artist einen Ruf erarbeitet. «riser hat sich sehr engagiert, meinen Namen und meine Musik zu verbreiten, indem mir das Projekt das professionelle Umfeld bietet, welches das Erreichen von derart hochgesteckten Zielen erst möglich macht», sagt er.

Auch für die Dangel Twins, die Macher der Eventreihe CODA, hat riser neue Möglichkeiten eröffnet. Ihre internationale Reichweite konnten sie zudem mit Releases, die von BLONDISH und Black Coffee in ihre Sets aufgenommen werden, deutlich erweitern. «riser bietet uns viele Möglichkeiten und öffnet uns Türen. Dank des Projekts war es uns sogar möglich, auf Ibiza zu spielen.»

Neben der individuellen Förderung spielt auch die Community eine wichtige Rolle. «Es motiviert mich, vom riser-Programm ausgewählt worden zu sein. Hier herrscht ein Community-Gefühl unter uns Künstlerinnen und Künstlern, anstatt eines Konkurrenzdenkens», sagt Sebastian Konrad. Seine herausragenden Veröffentlichungen wie Rock It treiben seine Karriere nachhaltig voran.

Die Entwicklung dieser Artists zeigt, was gezielte Nachwuchsförderung bewirken kann. riser schafft nicht nur Auftrittsmöglichkeiten, sondern eröffnet Perspektiven, fördert nachhaltige Karrieren und vernetzt junge Talente mit der internationalen Musikbranche. Unterstützt von Partnern wie der Bank Cler und Coop entsteht so eine Plattform, auf der Schweizer Artists den nächsten Schritt machen und den Weg auf die grossen Bühnen der Welt schaffen.

Die Bank Cler unterstützt junge Musiktalente Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis Klassik. Wir unterstützen und begleiten angehende Bands, Solokünstlerinnen und -künstler, Orchestermusikerinnen und -musiker national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten. Musik verbindet Menschen – unabhängig von Sprache, Alter oder Herkunft. Deshalb fördern wir die Schweizer Musikszene und setzen uns für Nachwuchstalente ein: von Pop und Rock bis Klassik. Wir unterstützen und begleiten angehende Bands, Solokünstlerinnen und -künstler, Orchestermusikerinnen und -musiker national und nachhaltig während der wichtigsten Phase ihrer Karriere. Durch unsere Unterstützung des Projekts riser erhalten junge Talente die Chance, auf grossen Bühnen zu stehen und ihre Träume zu verwirklichen. So geben wir dem Musiknachwuchs den notwendigen Schub, um eine vielfältige und lebendige Musikszene zu erhalten. Mehr dazu

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