Das Lake and Sound Boutique Festival bringt vom 19. bis 21. Juni frischen Sound an das Seequai in Rapperswil. Mit Acts wie Parov Stelar, Milow und Lo & Leduc entsteht ein kuratiertes Festivalerlebnis direkt am See.

Das Rapperswiler Seebecken wird vom 19. bis 21. Juni 2026 zur Bühne für das farbenfrohe und lebendige Lake and Sound Boutique Festival. Nach dem letzten blues’n’jazz vor zwei Jahren wurde es ruhiger in der Rosenstadt. Nun kehrt mit Lake and Sound neues Leben zurück. Kuratierte Musik, feine Kulinarik, ein Day Dance und ein Familiensonntag sorgen für ein vielseitiges Festivalerlebnis direkt am See.

Parov Stelar, Lo & Leduc, Milow: Das Line-up macht Lust auf mehr

Mittendrin steht Marc Sway als Kurator und Gastgeber. Er kennt die Musikszene aus dem ff. Vor, hinter und auf der Bühne. Sway hat nicht nur eine goldene Stimme, sondern auch ein goldenes Händchen für Acts mit hoher Qualität und grossen Emotionen. Und genau das erwartet die Besucher:innen am Lake and Sound: ein kuratiertes Line-up der Extraklasse.

22 nationale und internationale Acts bringen am Freitag, 19. Juni und Samstag, 20. Juni die Seepromenade zum Klingen. Mit Parov Stelar steht ein Pionier des Electro Swing auf der Bühne und sorgt für mitreissende Stimmung. Milow, der Singer-Songwriter, dessen Songs zwischen Intimität und grossen Refrains pendeln, lässt Herzen schmelzen. Das bekannteste Berner Duo Lo & Leduc bringen ihre neusten Songs nach Rapperswil. Mit Splendid, To Athena, Klischée, KID SIMIUS und vielen weiteren, wird dieses Wochenende das perfekte Festivalerlebnis im Sommer.

Der Sonntag gehört den Familien

Auf dem Fischmarktplatz sorgt der Schwiizergoofe Workshop für ein interaktives Programm voller Musik, Tanz und Spass. Die ChinderHelde bringen die schönsten Kinderlieder auf die Bühne. Kinderschminken und Basteln stehen ebenfalls auf dem Programm. Der Familiensonntag steht für ein Miteinander mit viel Spass. Ein Erlebnis für gross und klein.

Elektronische Beats am Day Dance

Am Samstagnachmittag wird der Kapuzinerzipfel zum Hotspot der Electro-Fans. KID SIMIUS live (Berlin) lässt diverse Stile wie Electro, Italo, House, Balearic und Disco ineinander verschmelzen. Als Headliner spielt er ein Early-Live-Set, das um 15:30 Uhr beginnt. Mit experimentellen Klangflächen zwischen Deep und Techno House bringen auch Animal Trainer Live und Yves Maurice Live ihre charakteristischen Live-Sets auf die Bühne. AIIA (Aann x Anchi), Gross & Artig und Manuel Moreno liefern mit ihren DJ-Sets Deep House, melodische House- und Technobeats.

Weitere Infos und Tickets: www.lakeandsound.ch

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