Vom 8. bis 18. Oktober 2026 lädt die 83. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung nach St.Gallen ein. Unter dem Motto «OLMA – und Action!» erwarten die Besucher:innen elf Tage voller neuer Erlebnisse, Action, Schweizer Traditionen und jede Menge Genuss.

Passend zum Motto gehört die neue OLMA Action Area in der Halle 9.0 zu den grossen Neuerungen. Spiel, Sport, Gaming, Bewegung und gemeinsames Erleben stehen hier im Mittelpunkt. Besucherinnen und Besucher können auf dem Padel-Court zum Schläger greifen, in virtuelle Spielwelten eintauchen oder ihr Können an den Geschicklichkeits- und Bewegungsangeboten des ArboParks zeigen.

Landwirtschaft, Kultur und Innovation vereint

Die OLMA bleibt auch 2026 ihrem Kern treu: Landwirtschaft und Ernährung bilden weiterhin das Herzstück der Messe. Ergänzt wird das Programm durch Tiererlebnisse, Genuss sowie Begegnungen mit landwirtschaftlichen Produzentinnen und Produzenten aus der ganzen Schweiz.

Ehrengast Kanton Schwyz

Ein besonderes Highlight ist der Auftritt des Ehrengasts Schwyz. Unter dem Motto «Schwyz liefert» präsentiert der Urschweizer Kanton Kultur, Brauchtum, Tourismus und regionale Spezialitäten. Für zusätzliches Interesse sorgt die Sonderschau der Schweizer Armee mit Einblicken in Cyberabwehr, Drohnentechnologie, Logistik und Katastrophenhilfe.

olmaPLAZA: Treffpunkt im Messegeschehen

Wer zwischendurch eine Pause einlegen möchte, trifft sich im olmaPLAZA direkt beim Haupteingang. Mit Restaurant, Marktplatz und Club ist es der ideale Ort für einen Business-Lunch, einen unkomplizierten Apéro oder einen entspannten Ausklang des Messetages. Tagsüber wie abends verbindet das olmaPLAZA Genuss, Unterhaltung und Begegnung mitten im Messegeschehen.

Tickets sichern & OLMA erleben 📅 Datum: 8. bis 18. Oktober 2026 📍 Ort: OLMA Messen St.Gallen 🏔️ Gastkanton: Schwyz ⚡ Motto: «OLMA – und Action!» 🎟️ Eintrittspreise Tageskarten Erwachsene: CHF 19.–

Lernende/Studenten/IV-Bezüger: CHF 14.–

Kinder und Jugendliche (6–15 Jahre): CHF 11.–

Familienkarte: CHF 48.– (1–2 Erwachsene und max. 4 Jugendliche 6–15 Jahre) 🎟️ Dauerkarten Erwachsene: CHF 56.–

Kinder und Jugendliche (6-15 Jahre), Lernende, Studenten, AHV- und IV-Bezüger: CHF 36.– 🌙 Abendkarte (ab 17.00 Uhr) CHF 13.– (einmaliger Eintritt) 📅 Datum: 8. bis 18. Oktober 2026 📍 Ort: OLMA Messen St.Gallen 🏔️ Gastkanton: Schwyz ⚡ Motto: «OLMA – und Action!» 🎟️ Eintrittspreise Tageskarten Erwachsene: CHF 19.–

Lernende/Studenten/IV-Bezüger: CHF 14.–

Kinder und Jugendliche (6–15 Jahre): CHF 11.–

Familienkarte: CHF 48.– (1–2 Erwachsene und max. 4 Jugendliche 6–15 Jahre) 🎟️ Dauerkarten Erwachsene: CHF 56.–

Kinder und Jugendliche (6-15 Jahre), Lernende, Studenten, AHV- und IV-Bezüger: CHF 36.– 🌙 Abendkarte (ab 17.00 Uhr) CHF 13.– (einmaliger Eintritt) Jetzt Tickets sichern

Mehr zum olmaPLAZA: olmaplaza.ch

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