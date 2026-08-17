Mit zunehmendem Alter nimmt die natürliche Kollagenproduktion der Haut ab. Die neue NIVEA Q10 Kollagen Experte Routine kombiniert Q10, Kollagenpeptide und Ceramide, um Falten sichtbar zu mildern, die Haut zu stärken und ihre Elastizität zu unterstützen.

0:00 Neue Power für reife Haut: NIVEA Q10 Kollagen Experte

Mit den Jahren verlangsamt sich die natürliche Kollagenproduktion der Haut. Erste Linien werden sichtbarer, die Haut verliert an Spannkraft und Elastizität. Genau hier setzt die neue NIVEA Q10 Kollagen Experte Pflegeserie an: Sie unterstützt die Haut mit einer leistungsstarken Kombination aus Q10, Kollagen-Peptiden und Ceramiden.

Das NIVEA Q10 Anti-Falten Kollagen Experte 3in1 Regenerierende Serum wirkt gezielt von innen heraus. Pures Q10 unterstützt die natürliche Zellenergie und fördert die Kollagenbildung. Gleichzeitig helfen Kollagen-Peptide dabei, verschiedene Kollagenarten der Haut zu stimulieren, während Ceramide die Hautbarriere stärken und vor Feuchtigkeitsverlust schützen. Das Ergebnis: sichtbar gemilderte Falten, mehr Elastizität und ein geschmeidiges Hautgefühl.

Ergänzend dazu bietet die NIVEA Q10 Anti-Falten Kollagen Experte Facial Butter Tag & Nacht intensive Pflege für anspruchsvolle Haut. Die reichhaltige Textur verschmilzt sanft mit der Haut und sorgt sofort für ein gepflegtes, weiches Hautgefühl. Dank der Kombination aus Q10, Kollagenpeptiden und Ceramiden wird die Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt, ihre natürliche Schutzbarriere gestärkt und ihre Widerstandskraft gegenüber äusseren Einflüssen unterstützt.

Die Facial Butter kann morgens und abends als Teil der täglichen Pflegeroutine verwendet werden. Für einen zusätzlichen Pflege-Boost lässt sie sich zudem grosszügig als Maske auftragen.

Für ein sichtbar glatteres, gefestigteres Hautbild und ein rundum gepflegtes Hautgefühl: Die neue NIVEA Q10 Kollagen Experte Serie vereint wirksame Anti-Falten-Pflege mit intensiver Regeneration und Feuchtigkeit.

Nivea · Q10 Anti-Falten Facial Butter · Kollagenpeptide, Ceramide • Migros

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