MS Sports bietet in der zweiten Jahreshälfte zahlreiche Übernachtungs- und Outdoorcamps sowie Snow Camps für Kinder und Jugendliche. Sport, Natur und Gemeinschaft sorgen für abwechslungsreiche Ferien- und Wintererlebnisse in der ganzen Schweiz.

Übernachtungscamps als Ferien-Highlight

MS Sports bietet auch in der zweiten Jahreshälfte ein vielfältiges Angebot an Outdoor- und Übernachtungscamps für Kinder und Jugendliche. Als Teil von insgesamt über 400 Sportcamps stehen weitere 25 Übernachtungscamps in den Sportarten Fussball, Tanzen, Reiten, Polysport und Biken auf dem Programm. Ergänzt wird das Angebot durch die Victorinox Outdoor & Sport Camps, die alle mit Übernachtung angeboten werden. Gemeinsam mit dem Titelsponsor Victorinox erleben die Teilnehmenden abwechslungsreiche Tage in der Natur mit Bewegung, Gemeinschaft und spannenden Outdoor-Aktivitäten. Die Übernachtungscamps finden in Schweizer Jugendherbergen oder im MS Sports Jugendhaus St. Stephan statt. Kindgerechte Unterkünfte mit Rundumbetreuung schaffen ideale Voraussetzungen für ein sicheres und abwechslungsreiches Ferienerlebnis.

Anmeldung der Raiffeisen Snow Camps geöffnet

Zwar steht der Sommer bevor, doch der nächste Winter lässt sich bereits jetzt planen: Die beliebten Raiffeisen Snow Camps sind bereits für die Saison 2026/27 buchbar. Kinder und Jugendliche von 8 bis 15 Jahren erleben dabei eine unvergessliche Woche im Schnee in ausgewählten Schweizer Skigebieten. Die Camps bieten ideale Bedingungen für alle Niveaus und verbinden tägliches Training auf der Piste mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm am Abend. Eine frühzeitige Anmeldung lohnt sich. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.mssports.ch/snow-camps/infos.

Partnerschaften mit Mehrwert

Gemeinsam mit engagierten Partner*innen setzt sich MS Sports nachhaltig für Bewegung und eine aktive Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen ein. Auch die Partnerunternehmen unterstreichen den Wert dieser Zusammenarbeit: «Andros engagiert sich für die Jugendsportförderung, weil Bewegung, Gemeinschaft und ein aktiver Lebensstil für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen essenziell sind», so Rahel Zumwald, Brand Manager bei ANDROS SUISSE. Auch Nicole Loosli, Marketing Manager bei HELVESKO, betont den Mehrwert der Partnerschaft: «Am Ende ist es wie bei unseren Schuhen: Nur wenn der Halt und das Fundament stimmen, kann man gemeinsam richtig durchstarten. Wir freuen uns riesig, als Partner ein Teil der MS Sports-Familie zu sein!»

Exklusiver Rabatt auf das Lieblingscamps Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2026 seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.07.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2026 seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.07.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Infos und Anmeldung

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