Motorsport zum Anfassen: Auf der Lenzerheide erleben Sie historische Rennfahrzeuge in Aktion, treffen Fahrer persönlich und sind näher dran als sonst irgendwo – mitten in den Bergen und bei freiem Eintritt.

0:00 Motor Classic: Lenzerheide

Stellen Sie sich vor: Der Sound von historischen Rennmotoren hallt durch die Bündner Berge, der Geruch von Benzin liegt in der Luft – und Sie stehen mittendrin. Genau das erwartet Sie an den Lenzerheide Motor Classics vom 29. bis 31. Mai 2026.

Über 270 Fahrzeuge aus allen Epochen bringen die höchstgelegene Rundstrecke Europas zum Beben. Vom Vorkriegs-Rennwagen bis zu DTM-Legenden erleben Sie Motorsportgeschichte hautnah – und das ohne Distanz. Denn das Fahrerlager ist frei zugänglich. Sie sprechen direkt mit Fahrern, werfen einen Blick unter die Motorhauben und spüren echte Rennatmosphäre.

Zu den absoluten Highlights gehören echte Raritäten: Ein legendärer Sauber C4 feiert nach Jahrzehnten im Ausland sein Comeback, ein historischer Aston Martin DB3/5 – Sieger von Goodwood – ist ebenso am Start wie ein originaler Lotus 20 von Formel-1-Legende Jo Siffert.

Auch Fans der 70er- und 80er-Jahre kommen auf ihre Kosten: Originale DTM-Fahrzeuge, ikonische Sportwagen und kraftvolle Rennmaschinen sorgen für Gänsehaut – egal ob Sie Motorsport seit Jahrzehnten verfolgen oder einfach den puren Sound erleben wollen.

Ein besonderes Erlebnis wartet auf alle, die es selbst spüren wollen: Steigen Sie in ein Renntaxi und erleben Sie die Strecke als Beifahrer – Adrenalin garantiert.

Neben der Strecke bietet das Event alles für einen perfekten Tag: Festzelt, Verpflegung, Public Viewing und sogar eine spektakuläre Flugshow direkt über dem Eventgelände.

2026 steht im Zeichen von «75 Jahre Motorsport Lenzerheide» – eine Hommage an die legendären Bergrennen von 1951 und 1957. Und das Beste: Der Eintritt ist kostenlos.

Ob mit Familie, Freunden oder als eingefleischter Motorsportfan – dieses Wochenende gehört Ihnen.

lenzerheidemotorclassics.ch

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