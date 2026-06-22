Drei EVs, drei einzigartige Charaktere – jetzt mit intelligentem 4x4-Antrieb. Der Kia EV3 4x4, EV4 4x4 und EV5 4x4 zeigen, wie vielseitig moderne Elektromobilität ist. Darüber hinaus winkt bis 31.7.26 der Kia WM Deal mit bis zu CHF 9'000.– Preisvorteil.

Wie Kia moderne Elektromobilität neu definiert

Wer heute elektrisch fährt, erwartet mehr als nur mobiles Hightech und Reichweite. Komfort, Alltagstauglichkeit, Design und ein entspanntes Gefühl hinter dem Steuer sind heute genauso wichtig. Aus diesem Verständnis heraus hat Kia den EV3, den EV4 und den brandneuen EV5 entwickelt. Alle drei Modelle bringen neue Akzente in die Welt der Elektrofahrzeuge – modern, durchdacht und vielseitig.

Kia EV3: Souverän im Alltag und mit WM-Deal bis zu CHF 9'000.– günstiger

Der erste Eindruck täuscht nicht: Der neue Kia EV3 ist so modern und selbstbewusst, wie er wirkt. Kompakte Abmessungen treffen auf ein markantes Design, das sofort auffällt – ohne laut zu sein. Dank einer Reichweite von bis zu 600 km eignet er sich ebenso gut fürs tägliche Pendeln wie für längere Reisen. Die Batterie lässt sich dabei in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Und mit einem Kofferraumvolumen von bis zu 460 Litern bietet der EV3 überraschend viel Platz für Einkäufe, Gepäck oder Freizeitaktivitäten. Kurz: der ideale Begleiter im modernen Alltag.

Kia EV4: Markante Ästhetik trifft smarte Alltagstauglichkeit

Mit dem neuen Kia EV4 erweitert Kia seine Elektro-Angebot um ein besonders elegantes und dynamisches Modell. Der EV4 verbindet eine sportliche Linienführung mit modernster Technologie und richtet sich an alle, die Design, Effizienz und Komfort in einem Fahrzeug vereint erleben möchten. Mit einer Reichweite von bis zu 600 km sowie nur 30 Minuten Ladezeit von 10 auf 80 Prozent ist er bestens für den Alltag vorbereitet. Wobei das grosszügige Raumkonzept und ein Kofferraumvolumen von bis zu 490 Litern Platz für einen vielseitigen Lifestyle machen.

Kia EV5: Mehr Vielseitigkeit und mit WM-Deal bis zu CHF 5'500.– günstiger

Nimmt man im Kia EV5 Platz, wird sofort klar: Er ist für mehr gemacht. Mehr Platz, mehr Komfort und mehr Ruhe auf langen Fahrten. Der SUV wirkt hochwertig, grosszügig und gleichzeitig angenehm unkompliziert. Mit einer Reichweite von bis zu 530 Kilometern bietet er beste Voraussetzungen für längere Reisen und entspannte Alltagsfahrten. Und in 30 Min. ist er wieder von 10 auf 80 Prozent geladen. Dazu kommt ein grosszügiges Kofferraumvolumen von bis zu 566 Litern. Besonders Familien oder Menschen mit aktivem Lebensstil fühlen sich im neuen Kia EV5 sofort zuhause.

Alle drei Modelle jetzt auch als 4x4 erhältlich

Nicht nur die beide SUVs Kia EV3 und EV5 gewinnen in der neuen 4x4-Version zusätzlich an Vielseitigkeit und Sicherheit, sondern auch der limousinenartige Kia EV4. Der intelligente Allradantrieb verteilt die Kraft automatisch auf alle vier Räder und sorgt so für optimale Traktion und ein stabiles Fahrgefühl – besonders bei Regen, Schnee oder anspruchsvollen Strassenverhältnissen. Ob im urbanen Alltag, auf winterlichen Strassen oder bei spontanen Wochenendausflügen: Der Kia EV3 4x4, Kia EV4 4x4 und Kia EV5 4x4 sind wie gemacht für die Strassen der Schweiz.

Kia WM-Deal bis 31.7.26: Bis zu CHF 9'000.– Preisvorteil

Wer sich jetzt für den Kia EV3 oder EV5 als 4x4 oder GT Variante entscheidet, profitiert noch bis 31.7.26 vom Kia WM-Deal: Beim Kauf eines Neuwagens wird ein Preisvorteil von bis zu CHF 9’000.– angerechnet. Der ideale Zeitpunkt, um in die moderne Elektromobilität einzusteigen.

Die GT Versionen für noch mehr Performance Bereit für das ultimative Erlebnis von Komfort und Perfomance? Mit dem EV3 GT, dem EV4 GT und dem EV5 GT präsentiert Kia die sportlichste Ausführung der beiden Modelle. Markante Designelemente, kraftvolle Performance und ein noch direkteres Fahrerlebnis verleihen den GT-Versionen einen besonders dynamischen Charakter. So verbinden die beiden Elektro-SUVs sportliche Emotionen mit modernem Komfort und innovativer Technologie. Bereit für das ultimative Erlebnis von Komfort und Perfomance? Mit dem EV3 GT, dem EV4 GT und dem EV5 GT präsentiert Kia die sportlichste Ausführung der beiden Modelle. Markante Designelemente, kraftvolle Performance und ein noch direkteres Fahrerlebnis verleihen den GT-Versionen einen besonders dynamischen Charakter. So verbinden die beiden Elektro-SUVs sportliche Emotionen mit modernem Komfort und innovativer Technologie. Mehr erfahren

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