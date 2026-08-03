Ein Werdegang mit vielen Facetten: Lia Lütolf (24) verbindet als Tänzerin, Autorin, Studentin und Teil des Teams von Athletes Network mehrere Welten miteinander.

Christoph Baumgartner, -TNER in Kooperation mit Athletes Network

Eine Tanzkarriere hat ein Ablaufdatum, das war ihr schon früh bewusst. Danach kommt die nächste Herausforderung: die Jobsuche. Lia entschied sich für eine andere Taktik. Matura statt einer frühen Spezialisierung, Aufbau eines beruflichen Standbeins parallel zum Tanz. «Alles, was ich heute lerne, kann ich später brauchen», sagt sie.

Stillstand ist nicht ihr Ding. Während andere ihre ganze Energie in eine einzige Karriere investieren, verbindet die ehemalige Bühnentänzerin verschiedene Welten miteinander. 2023 veröffentlichte sie ihr erstes Fachbuch über klassisches Ballett, studiert Sportmanagement, steht noch vereinzelt für Tanzprojekte auf der Bühne und arbeitet bei Athletes Network. Die Organisation berät aktive und ehemalige Spitzensportlerinnen und -sportler beim Übergang ins Berufsleben.

Auf eigene Qualitäten vertrauen

Bei Athletes Network begleitet sie Sportlerinnen und Sportler in den Bereichen «Speech Coordination» und «Athlete Relations». Ihre Erfahrung: Viele unterschätzen ihre eigenen Stärken wie Disziplin, Resilienz und Teamfähigkeit. «Es gilt, seine Fähigkeiten zu erkennen und in einen neuen Kontext zu übertragen», sagt Lia. Aber im Bewerbungsprozess für neue berufliche Schritte vergessen viele diese Qualitäten. Genau hier setzt Athletes Network an und hilft, den Transfer in die Wirtschaft zu schaffen.

Lia weiss, wie wichtig dieser Blick über die eigene Disziplin hinaus ist. Das Fernstudium in Sportmanagement, die Arbeit im Unternehmen und ihre Tätigkeit als Tänzerin ergänzen sich gegenseitig. Jede Rolle liefert neue Perspektiven für die andere. Selbst ihr Buch entstand aus der Neugier, über den Tanz hinauszudenken.

Eine Frage der Einstellung

Ihr Tipp an junge Athletinnen und Athleten? «Definiert euch nie nur über den Sport.» Leidenschaft sei genauso wichtig wie die Bereitschaft, den eigenen Horizont laufend zu erweitern. Wer früh verschiedene Kompetenzen entwickelt, schafft sich nicht nur Sicherheit für die Zukunft, sondern wächst auch persönlich.

Das ganze Interview mit Lia Lütolf. Hier

Hier findest du mehr Informationen zu Athletes Network. www.athletes-network.com

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