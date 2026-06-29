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Joyn – Dein kostenloses Live-TV Entertainment!

Streame, was du liebst – wann und wo du willst! Mit Joyn erlebst du kostenloses Live-TV und Video-on-Demand in einer App. Geniesse deine Lieblingssendungen, exklusive Originals, spannende Serien, Blockbuster-Filme und packenden Live-Sport – alles ohne Abo!
Publiziert: vor 17 Minuten
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Aktualisiert: 11.06.2026 um 11:12 Uhr

Live-TV – über 50 Live-TV-Sender jederzeit kostenlos abrufbar
Mediatheken – über 50 Mediatheken
Kostenlos streamen – einfach App downloaden & loslegen
Exklusive Inhalte – nur auf Joyn verfügbar
Flexibel & überall – ob Smartphone, Tablet, SmartTV oder Web

Lade jetzt die Joyn App herunter oder besuche joyn.ch und tauche in eine Welt voller Entertainment ein! 

Dein kostenloser Streamer mit über 60'000h Entertainment
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Von Polit-Talk bis Model-Walk

Content-Vielfalt grenzenlos und kostenlos geniessen. Joyn bietet über 60'000 Stunden Unterhaltung auf Abruf. Von gesellschaftsrelevanten Polit-Talks bis zu ProSieben Highlights von Joko & Klaas oder Germany’s Next Topmodel. 

Live-TV-Fans kommen ebenfalls nicht zu kurz, Joyn beinhaltet über 50 relevante Live-TV-Sender for free. Sporthighlights Live-Fussball, Formel 1, Tennis oder Eishockey können über die Free-TV Sender kostenlos live gestreamt werden.

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