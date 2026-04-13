Jetzt Tickets fürs Seaside Festival 2026 sichern

Roxette, Tom Odell, Anastacia, Alvaro Soler, Gotthard, Max Herre & Joy Denalane, Nena sowie Edb kommen vom 28.–29. August 2026 nach Spiez.

Lust, den Sommer in der schönsten Bucht Europas musikalisch ausklingen zu lassen? Dann ist das Seaside Festival Ende August in Spiez genau das Richtige. Eingebettet zwischen den Rebbergen, mit Sicht auf Schloss, Berge und Thunersee, gilt das Festival als wahrer Kraftort. Der Anlass verbindet Generationen und ermöglicht unbeschwerte Konzerterlebnisse in wunderbarer Kulisse.

Roxette, Tom Odell, Gotthard und Nena in Spiez

Auf dem Programm am Freitag, 28. August 2026, stehen Tom Odell, Alvaro Soler, Max Herre & Joy Denalane, ClockClock, Edb und Carrousel. Roxette, Anastacia, Gotthard, Nena, Sens Unik und die Ellis Mano Band kommen am Samstag, 29. August 2026, nach Spiez.

Junge Schweizer Singer-Songwriter:innen werden auf der kleinen, aber feinen Session Bühne ihr Können zum Besten geben. Cervelat-Bräteln und gute Live-Musik sind im Campfire von Schweizer Fleisch angesagt. DJ Don Grande & The Good Vibes Superspreaders sorgen jeweils zwischen den Hauptbühne-Konzerten sowie von 00.30 bis 02.00 Uhr in der Dock Bar für Partystimmung.

Jetzt Tickets sichern

Aktuell noch erhältlich sind Tickets für Freitag, 28. August 2026, sowie 2-Tagespässe (inkl. Kinder- und Bootshaus-Tickets VIP). 1-Tagespässe Samstag sind bereits ausverkauft. .

Heimreise mit dem Nachtschiff

In Zusammenarbeit mit der BLS verkehrt das Nachtschiff ab Spiez via Gunten, Oberhofen, Hilterfingen und Hünibach nach Thun (jeweils 2 Fahrten pro Abend). Der Ticketverkauf läuft über die Festival-Website. Die Anzahl Plätze ist beschränkt.

Volunteers gesucht

Ob beim Auf- und Abbau, während des Festivals an einer Bar oder bei der Reinigung: Wer das Festival tatkräftig unterstützen will, kann sich ab Mai 2026 über die Festival-Website für einen Einsatz melden.

Ticketverkauf Seaside Festival 2026

Tickets können nur online unter www.seasidefestival.ch gekauft werden.

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